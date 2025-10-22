Netflix Aktie gerät unter starken Verkaufsdruck - 22.10.2025

Die Netflix Aktie notiert aktuell bei 1.002,60€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -6,37 % nachgegeben, was einem Verlust von -68,20 € entspricht. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Netflix ist ein globaler Streaming-Gigant, der durch seine Eigenproduktionen und personalisierten Inhalte hervorsticht. Mit einer breiten Nutzerbasis und starker Konkurrenz bleibt Netflix ein dominanter Akteur im Unterhaltungssektor.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Netflix, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -4,90 % Verlust nach sich zog.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -4,74 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,19 %. Im Jahr 2025 gab es für Netflix bisher ein Plus von +16,14 %.

Netflix Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,74 % 1 Monat -4,19 % 3 Monate -4,90 % 1 Jahr +40,64 %

Informationen zur Netflix Aktie

Es gibt 425 Mio. Netflix Aktien. Damit ist das Unternehmen 427,05 Mrd. wert.

Netflix Aktie jetzt kaufen?

Ob die Netflix Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Netflix Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.