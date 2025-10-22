    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNetflix AktievorwärtsNachrichten zu Netflix

    Netflix Aktie gerät unter starken Verkaufsdruck - 22.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Netflix Aktie bisher Verluste von -6,37 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Netflix Aktie.

    Foto: Netflix

    Netflix ist ein globaler Streaming-Gigant, der durch seine Eigenproduktionen und personalisierten Inhalte hervorsticht. Mit einer breiten Nutzerbasis und starker Konkurrenz bleibt Netflix ein dominanter Akteur im Unterhaltungssektor.

    Netflix Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 22.10.2025

    Die Netflix Aktie notiert aktuell bei 1.002,60 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -6,37 % nachgegeben, was einem Verlust von -68,20  entspricht. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Netflix, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -4,90 % Verlust nach sich zog.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -4,74 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,19 %. Im Jahr 2025 gab es für Netflix bisher ein Plus von +16,14 %.

    Netflix Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,74 %
    1 Monat -4,19 %
    3 Monate -4,90 %
    1 Jahr +40,64 %

    Informationen zur Netflix Aktie

    Es gibt 425 Mio. Netflix Aktien. Damit ist das Unternehmen 427,05 Mrd. wert.

    Moderat schwächer vor Quartalsbilanz von SAP


    Nach zwei Börsentagen mit Kursgewinnen dürfte der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte auf der Stelle treten. Vor der am Abend anstehenden Quartalsbilanz des Dax-Schwergewichts SAP halten sich die Investoren bedeckt. Der X-Dax indizierte den Dax …

    JPMorgan senkt Ziel für Netflix auf 1275 Dollar - 'Neutral'


    Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Netflix nach Zahlen von 1300 auf 1275 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Sowohl das vergangene Quartal als auch der Ausblick auf das laufende Quartal sähen insgesamt ordentlich …

    Barbie-Konzern Mattel verfehlt Erwartungen deutlich – Aktie nachbörslich rot


    Barbie-Hersteller Mattel enttäuscht mit schwachen Quartalszahlen. Umsatz und Gewinn sinken. Besonders das Nordamerika-Geschäft bricht ein – nun soll die Entertainment-Sparte Wachstum bringen. Die Aktie gibt nach.

    Netflix Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Netflix Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Netflix Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Netflix

    -6,33 %
    -4,74 %
    -4,19 %
    -4,90 %
    +40,64 %
    +238,70 %
    +143,36 %
    +1.050,94 %
    +5.410,99 %
    ISIN:US64110L1061WKN:552484



