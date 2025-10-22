SUESS MicroTec - Aktie im Spotlight - 22.10.2025

Die SUESS MicroTec Aktie ist bisher um -2,59 % auf 35,30€ gefallen. Das sind -0,94 € weniger als am letzten Handelstag. Wie geht es mit der Aktie weiter?

SUESS MicroTec ist ein führender Anbieter von Geräten für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf Lithografie-, Bonder- und Testsysteme. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit ASML und Tokyo Electron. Es bietet spezialisierte Lösungen für Nischenmärkte und zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei SUESS MicroTec insgesamt ein Minus von -15,08 % zu verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SUESS MicroTec Aktie damit um -4,76 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,02 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SUESS MicroTec um -26,45 % verloren.

SUESS MicroTec Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,76 % 1 Monat +21,02 % 3 Monate -15,08 % 1 Jahr -34,83 %

Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 670,96 Mio. wert.

SUESS MicroTec Aktie jetzt kaufen?

Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.