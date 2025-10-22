Capital One übertrifft Erwartungen – Aktie steigt nach starkem Quartal

Capital One hat im dritten Quartal 2025 die Erwartungen der Wall Street deutlich übertroffen und gleichzeitig ein massives Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 16 Milliarden US-Dollar angekündigt. Der US-Kreditkartenriese profitierte im ersten vollen Quartal nach der Übernahme von Discover Financial von einem kräftigen Anstieg der Zinserträge und einer robusten Verbrauchernachfrage. Die Aktie legte nachbörslich um 3,8 Prozent auf 225,30 US-Dollar zu.

Das Nettozinseinkommen des Finanzkonzerns stieg im dritten Quartal um 54 Prozent auf 12,40 Milliarden US-Dollar. Die Differenz zwischen den Einnahmen aus Krediten und den Aufwendungen für Einlagen profitierte vor allem vom höheren Zinsniveau und der Integration des Discover-Kreditkartenportfolios.

Auch die nicht-zinsabhängigen Erträge – bestehend aus Interchange-Einnahmen, Servicegebühren und Kundenprämien – legten kräftig zu und kletterten um 52 Prozent auf 2,96 Milliarden US-Dollar.

Der bereinigte Nettogewinn stieg auf 3,80 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 5,95 US-Dollar je Aktie, nach 1,73 Milliarden US-Dollar oder 4,51 US-Dollar je Aktie im Vorjahreszeitraum. Laut Finanzchef Andrew Young belief sich der GAAP-Gewinn auf 3,2 Milliarden US-Dollar, wobei verschiedene Sondereffekte im Zusammenhang mit der Discover-Integration berücksichtigt wurden.

Konsumenten zeigen sich widerstandsfähig

Trotz anhaltender wirtschaftlicher Unsicherheiten und des Inflationsdrucks blieb der US-Konsum zwischen Juli und September robust. Viele Haushalte gaben weiterhin Geld für Reisen, Restaurants und Freizeitaktivitäten aus – ein Umfeld, das insbesondere Kreditkartenanbieter wie Capital One begünstigt.

"Der US-Konsument und die Gesamtwirtschaft zeigen sich bislang bemerkenswert widerstandsfähig", sagte CEO Richard Fairbank während der Telefonkonferenz zum Quartalsergebnis. "Unser Kreditkartengeschäft wächst weiter stark, und die Integration von Discover verläuft planmäßig."

Laut Fairbank stieg das Kaufvolumen im Kreditkartengeschäft um 39 Prozent gegenüber dem Vorjahr – ein Großteil davon durch den Discover-Zukauf. Ohne diesen Effekt lag das organische Wachstum bei 6,5 Prozent.

Massives Rückkaufprogramm und höhere Dividende

Capital One kündigte an, mit sofortiger Wirkung ein Aktienrückkaufprogramm über 16 Milliarden US-Dollar zu starten – eines der größten Programme seiner Unternehmensgeschichte.

Darüber hinaus plant das Unternehmen, die quartalsweise Dividende von 0,60 auf 0,80 US-Dollar je Aktie anzuheben, vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats.

"Wir gehen davon aus, dass das Tempo unserer Aktienrückkäufe in den kommenden Quartalen zunehmen wird", erklärte CFO Young.

Ausblick: Investitionen heute, Synergien morgen

Das Management betonte, dass sich die Integration von Discover "besser als erwartet" entwickle, warnte jedoch vor anhaltender wirtschaftlicher Unsicherheit, Inflationsrisiken und geopolitischen Spannungen.

"Wir sind überzeugt, dass unsere langfristigen Synergien, unsere Kapitalstärke und unsere Investitionen in Technologie die Basis für nachhaltiges Wachstum schaffen", sagte Fairbank abschließend.

