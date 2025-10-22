Internationale Konzerne und Explorer investieren in die Zukunft der US-Rohstoffversorgung

Arizonas Bergbau erlebt einen Aufschwung: BHP lobt die Trump-Politik und erwägt die Wiederinbetriebnahme stillgelegter Minen, Taseko steht vor dem Start der Florence-Kupfermine, mit Resurgent macht eines der größten Kupferprojekte weltweit Fortschritte - und mittendrin melden Explorationsunternehmen hochgradige Ergebnisse.

Der Metallexplorer Prismo Metals (ISIN: CA74275P1071, WKN: A2QEGD) fokussiert derzeit zwei Projekte im US-Bundesstaat Arizona. Beim Ripsey-Minenprojekt wurden 15 Proben aus einer Streichlänge von 600 Metern analysiert, die hochgradiges Gold und Silber sowie Kupfer und Zink enthielten.

"Eine der Proben ergab 14,7 g/t Au, über 100 g/t Ag/t, 3,28 % Cu und 3,26 % Zn", erläuterte Dr. Craig Gibson, Chief Exploration Officer des Unternehmens, bei der Bekanntgabe der Ergebnisse. Die Proben erweitern die Mineralisierung und das Bohrpotenzial des Projekts nach Ansicht der Prismo Metals Geologen deutlich.

Prismo Metals mit Explorationsfortschritten bei Ripsey und Silver King

Unweit von Ripsey befinden sich mit Hot Breccia und Silver King zwei weitere Projekte des an der Börse mit gut 7 Mio. EUR bewerteten Explorers. Vor allem bei Silver King schreitet die Exploration rasch voran.

Das Projekt liegt etwa 3 km vom Hauptschacht des Projekts Resolution Copper entfernt, einem Joint Venture zwischen BHP und Rio Tinto, das als die größte nicht abgebaute Kupferlagerstätte der Welt gilt und dessen Entwicklung durch die Regierung Trump zuletzt einen Schub erhielt. Resolution Copper könnte etwa ein Viertel des US-Kupferbedarfs decken. Das 2-Milliarden-Dollar-Projekt liegt jedoch seit mehr als zwei Jahrzehnten auf Eis und wartet auf Gerichtsurteile und endgültige Genehmigungen.

Prismo Metals veröffentlichte Ende September Analyseergebnisse für Silver King, darunter 619 g/t Ag und 511 g/t Ag für zwei Proben aus dem Schachtbereich sowie 757 g/t Ag, 1,5 % Cu, 6,7 % Pb und 11,5 % Zn aus einem erst kürzlich entdeckten polymetallischen Erzgang. "Kupferwerte über dem Grenzwert von 1,11 % bis 2,43 % für drei Proben aus dem Verdrängungsmineralisierungsgebiet liefern ermutigende Daten für diese Art von Mineralisierung", zeigte sich Gibson damals optimistisch.