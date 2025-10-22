BERNSTEIN RESEARCH stuft Adidas auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas nach Erhöhung der Jahresziele mit einem Kursziel von 265 Euro auf Outperform belassen. Die Margen des dritten Quartals seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Aneesha Sherman am Dienstagabend nach den Zahlen./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 19:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 19:19 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 196,9EUR auf Tradegate (22. Oktober 2025, 08:30 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Aneesha Sherman
Analysiertes Unternehmen: Adidas
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 265
Kursziel alt: 265
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
