    BERNSTEIN RESEARCH stuft Adidas auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas nach Erhöhung der Jahresziele mit einem Kursziel von 265 Euro auf Outperform belassen. Die Margen des dritten Quartals seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Aneesha Sherman am Dienstagabend nach den Zahlen./ck/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 19:19 / UTC
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 19:19 / UTC


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 196,9EUR auf Tradegate (22. Oktober 2025, 08:30 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Aneesha Sherman
    Analysiertes Unternehmen: Adidas
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 265
    Kursziel alt: 265
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    dpa-analysen
    Verfasst von dpa-AFX Analysen
