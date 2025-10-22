JEFFERIES stuft AKZO NOBEL NV auf 'Hold'



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Chris Counihan

Analysiertes Unternehmen: AKZO NOBEL NV

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 59

Kursziel alt: 59

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Akzo Nobel nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Hold" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Spezialchemiekonzerns entspreche den Erwartungen, schrieb Chris Counihan am Mittwoch. Der nach unten hin konkretisierte Ergebnisausblick impliziere für das Schlussquartal aber eine schwächere Entwicklung als von ihm erwartet. Zudem habe Akzo Nobel höhere Rückstellungen für einen Rechtsstreit angekündigt. Die Aktie dürfte nach Einschätzung des Experten unter Druck geraten./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 01:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 01:30 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.