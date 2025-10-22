    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsAnalysenvorwärtsAnalysen: anderevorwärtsNachricht
    JEFFERIES stuft AKZO NOBEL NV auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Akzo Nobel nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Hold" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Spezialchemiekonzerns entspreche den Erwartungen, schrieb Chris Counihan am Mittwoch. Der nach unten hin konkretisierte Ergebnisausblick impliziere für das Schlussquartal aber eine schwächere Entwicklung als von ihm erwartet. Zudem habe Akzo Nobel höhere Rückstellungen für einen Rechtsstreit angekündigt. Die Aktie dürfte nach Einschätzung des Experten unter Druck geraten./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 01:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 01:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Chris Counihan
    Analysiertes Unternehmen: AKZO NOBEL NV
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 59
    Kursziel alt: 59
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



