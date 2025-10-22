    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAIXTRON AktievorwärtsNachrichten zu AIXTRON

    Texas Instruments belastet mit Ausblick Europas Chip-Aktien

    • Texas Instruments senkt Umsatzprognose um 7%.
    • Aktien von Texas Instruments fallen um 8,5%.
    • Negative Auswirkungen auf europäische Halbleiterwerte.
    FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Eine enttäuschende Quartalsprognose des US-Schwergewichts Texas Instruments vom Vorabend dürfte am Mittwoch negativ auf Europas Halbleiterbranche ausstrahlen. Die Aktien von Texas Instruments büßten im nachbörslichen Handel an der Nasdaq 8,5 Prozent ein.

    Das Unternehmen rechnet im laufenden vierten Quartal mit einem Umsatzrückgang von 7 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Der in Aussicht gestellte Zielkorridor für die Erlöse blieb hinter den Erwartungen zurück, ebenso die Gewinnprognose je Aktie.

    Im vorbörslichen Handel auf Tradegate fielen Infineon um 2,8 Prozent, STMicroelectronics um 3,6 Prozent und Elmos Semiconductor um 2,2 Prozent. Auch die Aktien von Ausrüstern der Chip-Produzenten wie Suss Microtec und Aixtron gaben nach.

    Der Ausblick von Texas Instruments lege den Schluss nahe, dass im Geschäft mit analogen Halbleitern der zyklische Aufschwung eine Pause einlege, schrieb Analyst Blayne Curtis von Jefferies. Das Unternehmen drossele die Produktionskapazitäten, um den Aufbau von Lagerbeständen zu vermeiden. Das aber setze die Bruttomargen zusätzlich unter Druck./bek/ajx/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie

    Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,13 % und einem Kurs von 82,90 auf Tradegate (22. Oktober 2025, 08:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um +2,99 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,49 %.

    Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 1,49 Mrd..

    AIXTRON zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,750EUR. Von den letzten 8 Analysten der AIXTRON Aktie empfehlen 8 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 15,000EUR was eine Bandbreite von -8,75 %/+14,07 % bedeutet.




