    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Großbritannien

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Inflation überraschend nicht gestiegen

    Für Sie zusammengefasst
    • Inflation in GB bleibt konstant bei 3,8 Prozent.
    • Analysten erwarteten Anstieg auf 4,0 Prozent.
    • Pfund unter Druck, Kernrate sinkt auf 3,5 Prozent.

    LONDON (dpa-AFX) - In Großbritannien ist die Inflation im September unerwartet nicht gestiegen, sondern einmal mehr konstant geblieben. Die Verbraucherpreise legten im Jahresvergleich wie in den beiden Vormonaten um 3,8 Prozent zu, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte.

    Damit bleibt die Teuerung auf dem höchsten Stand seit Januar 2024. Analysten hatten mit einem Anstieg der Teuerung auf 4,0 Prozent gerechnet. Der stärkste Preistreiber war demnach der Verkehrssektor. Die größten gegenläufigen Abwärtsbeiträge kamen aus den Bereichen Freizeit, Kultur, Lebensmittel und alkoholfreie Getränke.

    Die Inflation in der zweitgrößten Volkswirtschaft in Europa bewegt sich damit weiter deutlich über der Marke von zwei Prozent, die von der britischen Notenbank angestrebt wird. Das Pfund ist in Reaktion auf die Preisdaten unter Druck geraten.

    Im Monatsvergleich verharrten die Verbraucherpreise, während Analysten hier mit einem geringfügigen Plus gerechnet hatten. Die Kernrate der britischen Inflation, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Lebensmittel herausgerechnet werden, sank leicht auf 3,5 Prozent. Hier hatten Experten einen moderaten Anstieg erwartet./la/stk






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Großbritannien Inflation überraschend nicht gestiegen In Großbritannien ist die Inflation im September unerwartet nicht gestiegen, sondern einmal mehr konstant geblieben. Die Verbraucherpreise legten im Jahresvergleich wie in den beiden Vormonaten um 3,8 Prozent zu, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch …