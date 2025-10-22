    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHermes International AktievorwärtsNachrichten zu Hermes International
    Hermes legt stärker zu als erwartet - Wechselkurse belasten

    Für Sie zusammengefasst
    • Wechselkurse bremsen Hermes-Wachstum im Q3.
    • Umsatz steigt um 4,8% auf fast 3,9 Mrd. Euro.
    • Bereinigt 10% Wachstum, besser als Analysten erwartet.
    PARIS (dpa-AFX) - Wechselkurseffekte haben das Wachstum des französischen Luxuskonzern Hermes im dritten Quartal ausgebremst. Der Umsatz stieg in den drei Monaten bis Ende September um 4,8 Prozent auf fast 3,9 Milliarden Euro, teilte der Hersteller von Produkten wie Birkin- und Kelly-Bags am Mittwoch mit. Bereinigt um Währungsschwankungen fiel das Wachstum mit 10 Prozent deutlich stärker aus und auch etwas besser, als von Analysten erwartet. Auch in der für längere Zeit gebeutelten Region Asien-Pazifik konnte Hermes zulegen.

    Finanzvorstand Eric du Halgouet teilte weiterhin mit, dass sich die bestehenden Trends in den ersten Wochen des laufenden, vierten Quartals fortgesetzt hätten. Er bestätigte zudem die mittelfristige Prognose./lew/jha/

