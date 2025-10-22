Hermes legt stärker zu als erwartet - Wechselkurse belasten
- Wechselkurse bremsen Hermes-Wachstum im Q3.
- Umsatz steigt um 4,8% auf fast 3,9 Mrd. Euro.
- Bereinigt 10% Wachstum, besser als Analysten erwartet.
PARIS (dpa-AFX) - Wechselkurseffekte haben das Wachstum des französischen Luxuskonzern Hermes im dritten Quartal ausgebremst. Der Umsatz stieg in den drei Monaten bis Ende September um 4,8 Prozent auf fast 3,9 Milliarden Euro, teilte der Hersteller von Produkten wie Birkin- und Kelly-Bags am Mittwoch mit. Bereinigt um Währungsschwankungen fiel das Wachstum mit 10 Prozent deutlich stärker aus und auch etwas besser, als von Analysten erwartet. Auch in der für längere Zeit gebeutelten Region Asien-Pazifik konnte Hermes zulegen.
Finanzvorstand Eric du Halgouet teilte weiterhin mit, dass sich die bestehenden Trends in den ersten Wochen des laufenden, vierten Quartals fortgesetzt hätten. Er bestätigte zudem die mittelfristige Prognose./lew/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hermes International Aktie
Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,24 % und einem Kurs von 2.183 auf Tradegate (22. Oktober 2025, 08:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hermes International Aktie um +9,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,96 %.
Die Marktkapitalisierung von Hermes International bezifferte sich zuletzt auf 227,19 Mrd..
Hermes International zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 26,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.453,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Hermes International Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.650,00EUR was eine Bandbreite von +6,83 %/+23,08 % bedeutet.