    ANALYSE-FLASH

    RBC hebt Ziel für Sartorius auf 260 Euro - 'Outperform'

    • RBC hebt Kursziel für Sartorius auf 260 Euro an
    • Einstufung bleibt bei "Outperform" für Investoren
    • Optimistisches Szenario bietet mehr Wachstumspotenzial
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Sartorius von 250 auf 260 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Charles Weston sieht in einem optimistischen Szenario für den Laborzulieferer mehr Luft nach oben als in einem pessimistischen nach unten. Er hob seine Schätzungen an. Investoren sollten die Erwartungshaltung nicht zu niedrig halten, wie er in seiner am Mittwoch vorliegenden Analyse schrieb./ajx/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 18:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 00:45 / EDT

    Sartorius Vz.

    -0,13 %
    +13,53 %
    +15,01 %
    +14,95 %
    -6,20 %
    -27,63 %
    -37,54 %
    +376,12 %
    +1.982.400,00 %
    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie

    Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 236,5 auf Tradegate (22. Oktober 2025, 08:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um +13,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,01 %.

    Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 8,90 Mrd..

    Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3300 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 269,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 260,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 285,00EUR was eine Bandbreite von +9,29 %/+19,80 % bedeutet.


