RBC hebt Ziel für Sartorius auf 260 Euro - 'Outperform'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 236,5 auf Tradegate (22. Oktober 2025, 08:25 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um +13,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,01 %.

Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 8,90 Mrd..

Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3300 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 269,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 260,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 285,00EUR was eine Bandbreite von +9,29 %/+19,80 % bedeutet.