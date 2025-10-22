AKTIEN IM FOKUS
L'Oreal nach Umsatzzahlen unter Druck - Beiersdorf schwächer
- Geringer Umsatzanstieg drückt L'Oreal-Aktie um 6%.
- Beiersdorf verliert ebenfalls, Neunmonatszahlen stehen an.
- Schwäche in den USA konterkariert Erholung in China.
FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Ein geringer als erwarteter Umsatzanstieg hat am Mittwoch im vorbörslichen Handel die Aktie von L’Oreal unter Druck gebracht. Auf Tradegate gab das Papier des französischen Kosmetikunternehmens bei hohen Umsätzen um sechs Prozent auf 374,05 Euro nach. Das Papier des Konkurrenten Beiersdorf wurde leicht mit nach unten gezogen und verlor auf Tradegate ein Prozent auf 94,70 Euro. Beiersdorf wird an diesem Donnerstag seine Neunmonatszahlen vorlegen.
Die Schwäche im US-Geschäft habe die Erholung in China konterkariert, sagte ein Händler mit Blick auf die Umsatzzahlen der Franzosen. RBC-Analyst Wassachon Udomsilpa merkte zudem an, dass der Bereich Professional zwar weiterhin ein herausragender Leistungsträger sei, die anderen drei Sparten des Körperpflegekonzerns jedoch hinter den Erwartungen zurückgeblieben seien. Guillaume Delmas von der UBS sieht die Stimmung für die L'Oreal-Aktie zudem aufgrund der schlechten Berechenbarkeit des vierten Quartals belastet und auch angesichts der zurückhaltenden Aussagen des Managements zum Jahr 2026./ck/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie
Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 95,16 auf Tradegate (22. Oktober 2025, 08:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um +4,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,48 %.
Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 23,08 Mrd..
Beiersdorf zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 120,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Beiersdorf Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 98,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 170,00EUR was eine Bandbreite von +3,38 %/+79,32 % bedeutet.