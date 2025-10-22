RBC stuft Totalenergies auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Outperform" belassen. Konjunktur-Gegenwind und eine schneller steigende Verschuldung als erwartet hätten jüngst belastet, schrieb Biraj Borkhataria in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die Projekte im Fördergeschäft sowie das Gewinnwachstum im Power-Segment seien entscheidend für eine bessere Stimmung. Veräußerungen sollten zur Bilanzverbesserung beitragen./ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 17:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 52,84EUR auf Tradegate (22. Oktober 2025, 08:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Biraj Borkhataria

Analysiertes Unternehmen: Totalenergies

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 70

Kursziel alt: 70

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

