Analyst sieht Seltene-Erden-Rallye kritisch – "unklarer Investment Case"

Um sich von China unabhängiger zu machen, hat die US-Regierung mit Australien ein milliardenschweres Abkommen über Seltene Erden und kritische Metalle geschlossen. Ziel ist es, die Versorgung mit wichtigen Rohstoffen für Batterien, Halbleiter und Rüstungstechnik abzusichern. Die Nachricht sorgte an der Börse sofort für Bewegung. Die Aktien australischer Minengesellschaften legten am Dienstag zeitweise kräftig zu.

Der Rohstoffexperte George Cheveley vom Investmenthaus Ninety One begrüßte die Einigung zwischen den USA und Australien zwar grundsätzlich, betonte jedoch, dass der Markt für Seltene Erden sehr klein und stark politisch geprägt sei. Wenn Subventionen gezahlt werden müssten, zeige sich, dass viele Projekte in dem Bereich wirtschaftlich nicht rentabel seien.

Deshalb gelte für viele Seltene-Erden-Aktien: "Der Investment Case ist nicht so offensichtlich. Es handelt sich um einen sehr kleinen Sektor", erklärte Cheveley am Dienstag in der CNBC-Sendung Squawk Box Europe.

"Und wenn man es mit einem so stark politisierten Sektor zu tun hat, in den staatliche Gelder im Wesentlichen als Subventionen fließen, dann ist es offensichtlich, dass es schwierig ist, ihn wirtschaftlich rentabel zu machen", fügte er hinzu.

Anleger sollten sich bewusst sein, dass Aktien von Unternehmen aus dem Bereich der Seltenen Erden starken Schwankungen unterliegen können. Die Branche ist klein, politisch sensibel und stark von staatlicher Förderung abhängig. Ohne Subventionen oder langfristige Abnahmeverträge ist die Rentabilität vieler Projekte unsicher. Zudem unterliegt der Markt geopolitischen Risiken. Ändert sich die Haltung einer Regierung oder die globale Nachfrage, können die Kurse schnell einbrechen. Wer in diesen Bereich investiert, sollte daher einen langen Atem haben und die starke Abhängigkeit von politischen Entscheidungen einkalkulieren.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



