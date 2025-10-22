    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTeamViewer AktievorwärtsNachrichten zu TeamViewer

    Britische Tochter macht Sorgen

    993 Aufrufe 993 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ziele gestrichen: TeamViewer-Aktie crasht auf Allzeittief

    Ein unerwarteter Dämpfer für TeamViewer: Der Softwareanbieter hat seine Umsatz- und Wachstumsziele nach unten korrigiert – und die Aktie reagiert am Mittwoch prompt mit einem Kursrutsch von mehr als 20 Prozent.

    Für Sie zusammengefasst
    • TeamViewer senkt Umsatzprognose deutlich, Aktie fällt.
    • Übernahme von 1E enttäuscht, Wachstum bleibt aus.
    • EBITDA-Marge steigt leicht, Pessimismus dominiert.
    • Report: Epische Goldpreisrallye
    Britische Tochter macht Sorgen - Ziele gestrichen: TeamViewer-Aktie crasht auf Allzeittief
    Foto: Stefan Puchne - dpa

    Die TeamViewer-Aktie fällt am Mittwochmorgen nach einer Senkung der Umsatzerwartungen ins Bodenlose. Zum Xetra-Start notieren die Papiere mehr als 20 Prozent im Minus bei nur noch 6,69 Euro. Das bedeutet ein neues Allzeittief für den Softwaretitel aus dem MDAX.

    Der Grund für die Korrektur liegt vor allem in der enttäuschenden Entwicklung der jüngst übernommenen britischen IT-Firma 1E, die auf Software zur Erkennung und Behebung von Systemproblemen spezialisiert ist. TeamViewer hatte das Unternehmen Ende 2024 übernommen, doch das Geschäft läuft deutlich schlechter als erwartet. Die Stuttgarter führen das auf anhaltende makroökonomische Schwäche und längere Entscheidungsprozesse bei Kunden zurück – insbesondere in den USA, dem wichtigsten Markt von 1E.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Short
    32.162,97€
    Basispreis
    2,01
    Ask
    × 14,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    28.215,31€
    Basispreis
    2,13
    Ask
    × 14,58
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    TeamViewer

    -18,63 %
    -5,47 %
    -7,57 %
    -17,51 %
    -40,49 %
    -11,23 %
    -81,13 %
    -77,15 %
    ISIN:DE000A2YN900WKN:A2YN90

    Finanzchef Michael Wilkens räumte ein, dass die laufenden Sanierungsmaßnahmen bei 1E Zeit bräuchten, was das kurzfristige Wachstum bremse. Entsprechend rechnet TeamViewer für das Gesamtjahr nun nur noch mit einem wiederkehrenden Umsatz (ARR) von 780 bis 800 Millionen Euro, nach zuvor 815 bis 840 Millionen Euro. Für 2026 erwartet der Konzern lediglich ein Plus von zwei bis sechs Prozent auf 790 bis 825 Millionen Euro, statt der bislang in Aussicht gestellten 850 bis 870 Millionen Euro.

    "Die reduzierten Wachstumserwartungen und die schwache Entwicklung von 1E, von der fraglich ist, wie sie kurzfristig behoben werden kann, dürften jedoch die anderen Faktoren überstrahlen und sich negativ auf das Investorensentiment zur Aktie auswirken", schreibt DZ-Bank-Analyst Armin Kremser.

    Hinweis der Redaktion: 400.000 Stromkunden nutzen schon diesen einfachen Serviceremind.me übernimmt kostenlos und automatisch lästige Strom-/Gastarif-Wechsel 
    und spart jedes Jahr zuverlässig mehrere Hundert Euro. Hier Sparpotenzial prüfen! 

     

    Positiv ist immerhin, dass die operative Profitabilität etwas besser ausfallen dürfte: Die EBITDA-Marge soll um rund einen Prozentpunkt steigen. Dennoch überwiegt an der Börse der Pessimismus. 

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 7,25, was eine Steigerung von +7,25% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Epische Goldpreisrallye
    3 Outperformer mit massivem Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Britische Tochter macht Sorgen Ziele gestrichen: TeamViewer-Aktie crasht auf Allzeittief Ein unerwarteter Dämpfer für TeamViewer: Der Softwareanbieter hat seine Umsatz- und Wachstumsziele nach unten korrigiert – und die Aktie reagiert am Mittwoch prompt mit einem Kursrutsch mehr als 20 Prozent.