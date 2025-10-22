Beyond Meat explodiert um 146 % – größter Run der Geschichte, kein Ende in Sicht

Die plötzliche Kursrallye gilt als klassischer Short Squeeze: Anleger, die auf fallende Kurse gesetzt hatten, mussten ihre Positionen schließen, was den Anstieg zusätzlich befeuerte. Nach Daten von FactSet waren mehr als 63 Prozent der handelbaren Aktien zuvor leerverkauft. Analysten verweisen darauf, dass die Aufnahme in den Meme-ETF den Funken geliefert habe, der die massive Gegenbewegung auslöste. "Es scheint, dass die Aufnahme in den ETF einen Short Squeeze ausgelöst hat, bei dem Anleger, die gegen die Aktie gewettet hatten, gezwungen waren, ihre Position zu decken", heißt es in der Analyse von FactSet.

Die Aktie von Beyond Meat hat am Dienstag den größten Kurssprung ihrer Geschichte erlebt. Der Kurs schoss um 146 Prozent auf 3,62 US-Dollar in die Höhe, nachdem der Hersteller pflanzlicher Fleischalternativen in den Roundhill Meme Stock ETF aufgenommen worden war und zugleich eine Vertriebserweiterung mit Walmart bekanntgegeben hatte.

Noch in der Vorwoche war Beyond Meat um über 60 Prozent eingebrochen, nachdem das Unternehmen eine Umwandlung von Wandelanleihen bekanntgegeben hatte. Diese Transaktion wandelte nahezu eine Milliarde US-Dollar Schulden in Aktien um und stärkte damit die Bilanz – wenn auch unter Verwässerung bestehender Anteile. Der Schritt verschaffte dem angeschlagenen Konzern jedoch dringend benötigte finanzielle Luft.

Die Vereinbarung mit Walmart sieht vor, dass Beyond-Produkte künftig in deutlich mehr Filialen in den USA erhältlich sein werden. Der erweiterte Vertrieb gilt als strategisch wichtiger Schritt, um nach Jahren schrumpfender Umsätze wieder Fuß im Massenmarkt zu fassen.

Seit dem Börsengang 2019, als Beyond Meat zeitweise über 230 US-Dollar kostete, war die Aktie zum Penny-Stock abgestürzt und notierte zuletzt bei nur 65 Cent. Die nun erfolgte Kursexplosion erinnert an den Hype um Meme-Aktien aus dem Jahr 2021, als Privatanleger auf Plattformen wie Reddit auf spekulative Titel setzten. Damals bezeichnete die Bank of America Beyond Meat als "eine Reddit-Aktie, die man im Auge behalten sollte".

Trotz der spektakulären Erholung bleibt die Bewertung extrem volatil. Experten warnen, die Kursrallye könne weniger mit Fundamentaldaten als mit Marktmechanik zu tun haben. Dennoch symbolisiert sie das Comeback eines einstigen Börsenlieblings – und zeigt, dass der Meme-Faktor an der Wall Street weiterlebt. Vorbörslich liegt die Aktie am Mittwoch erneut 22,5 Prozent im Plus.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



