Darum hat Intuitive Surgical jetzt einen Riesensatz nach oben gemacht!

Bislang ist das Börsenjahr für die Aktie des Medizingeräteherstellers Intuitive Surgical alles andere als erfolgreich verlaufen. Gegenüber dem Jahreswechsel steht ein Minus von 11,4 Prozent zu Buche. Ausgehend vom Allzeithoch bei 616,00 US-Dollar betrugen die Verluste zeitweise sogar 31,0 Prozent – das ließ die Hoffnungen auf einen baldigen Turnaround aufkeimen .

Intuitive Surgical: Jetzt nimmt der Turnaround an Fahrt auf!

Die Anteile wurden zum Opfer ihrer hohen Bewertung einerseits und andererseits auch Handelskonflikt zwischen den USA und China - die Volksrepublik ist einer der wichtigsten Absatzmärkte für die da-Vinci-Operationsroboter des Unternehmens.

Am Mittwoch meldet sich die Aktie jedoch eindrucksvoll zurück und macht mit einem Plus von 17 Prozent einen Riesensatz nach oben. Grund hierfür sind die am Vorabend vorgestellten Quartalszahlen.

Dank starker Neuinstallationen hohes Umsatzwachstum

Mit einem Umsatzplus von 23,0 Prozent auf 2,51 Milliarden US-Dollar konnte das Unternehmen die Erwartungen der Analystinnen und Analysten um 100 Millionen US-Dollar übertreffen. Für das starke Wachstum sorgte erstens ein Anstieg der durchgeführten Operationen um 20 Prozent, was zu einem höheren Bedarf von Verbrauchsmaterial geführt hat.

Auch die Zahl der ausgelieferten Operationssysteme legte weiter zu. Nach 379 Maschinen im Vorjahreszeitraum lieferte Intuitive Surgical nun 427 aus – ein Plus von 12,7 Prozent. Besonders hoch war die Nachfrage nach der neusten Auflage da Vinci 5 mit 240 ausgelieferten Geräten. Weltweit sind inzwischen 10.763 Operationsroboter des Unternehmens installiert.

Trotz Kostensteigerungen starker Gewinnanstieg

Auch beim Ertrag gelang eine positive Überraschung. Der bereinigte Gewinn pro Aktie (Non-GAAP) war vorab auf 1,99 US-Dollar geschätzt worden, Intuitive Surgical legte mit 2,40 US-Dollar je Anteil einen um 41 Cent höheren Gewinn vor. Vor 12 Monaten hatte dieser bei 1,84 US-Dollar gelegen.

Insgesamt erzielte das Unternehmen einen auf die Anteilseignerinnen und -eigner entfallenden Nettogewinn in Höhe von 704,4 Millionen US-Dollar. Das entspricht gegenüber dem Vorjahresergebnis von 565,1 Millionen US-Dollar einem Anstieg um 24,7 Prozent. Dieser Zuwachs ist umso bemerkenswerter, da die Ausgaben für wichtige Posten wie Vertrieb und Forschung und Entwicklung spürbar gestiegen sind.

CEO zufrieden, sieht mehr Operationen und höhere Bruttomarge

Entsprechend des guten Abschneidens zeigte sich CEO David Rosa zufrieden mit dem Erreichten: "Das dritte Quartal 2025 war ein exzellentes Quartal für Intuitive mit Stärken im weltweiten Wachstum der durchgeführten Operationen, Investitionen und einer höheren Auslastung quer über alle Plattformen hinweg."

Seine Prognose für die Zahl im laufenden Geschäftsjahr durchgeführter Operationen hob das Unternehmen von 15,5 bis 17,0 Prozent auf 17,0 bis 17,5 Prozent an. Die Bruttomarge soll bei 67,0 bis 67,5 Prozent liegen. Genauere Angaben zum im kommenden Quartal erwarteten Umsatz und Gewinn machte Intuitive Surgical jedoch keine.

Aktie springt an, bester Handelstag seit April zu erwarten

Das schien Anlegerinnen und Anlegern angesichts der klar geschlagenen Gewinnerwartungen auch nicht nötig. Unmittelbar nach Vorlage der Zahlen sprang die Aktie zunächst um rund 10 Prozent an. Zum Ende des erweiterten Handels erreichte sie nach 1,15 Millionen umgesetzten Aktien einen Zuwachs von 17,2 Prozent auf 542,13 US-Dollar.

Damit dürfte Intuitive Surgical mit einem Schlag das Vorzeichen gegenüber dem Jahresanfang wechseln. Bleibt es bei Kursgewinnen in dieser Höhe, steuert die Aktie ihrem besten Handelstag seit dem 09. April (+14,3 Prozent) entgegen. Charttechnisch wird nach der am Montag erstmals seit Anfang Juli überwundenen 50-Tage-Linie nun auch die 200-Tage-Linie übersprungen.

Fazit: Starke Zahlen, aber die Bewertung bleibt ambitioniert

Nach vielen Monaten der Underperformance gegenüber dem breiten Markt steigert sich die Aktie von Intuitive Surgical zur Wochenmitte gewaltig. Sie profitiert nach einer Phase von Wachstumssorgen von starken Quartalszahlen, die genau diese adressieren konnten. Auch der Gewinnanstieg fiel beeindruckend aus.

Die Unternehmensbewertung bleibt jedoch weiterhin ambitioniert, erst recht nach den gewaltigen Kursgewinnen. Für das laufende Geschäftsjahr ist das Unternehmen mit dem 53,5-Fachen der erwarteten Gewinne bewertet, für 2026 ist bereits ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 49,9 veranschlagt.

Das liegt um mehr als das Doppelte über dem Branchendurchschnitt und gibt die Aufschläge auch bei anderen Kennziffern wieder. Wer hier einsteigt und das hohe Wachstum kauft, muss einen langen Atem haben und immer wieder mit Bewertungskorrekturen wie im letzten halben Jahr rechnen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Intuitive Surgical Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +15,89 % und einem Kurs von 463,1USD auf Tradegate (22. Oktober 2025, 10:02 Uhr) gehandelt.

