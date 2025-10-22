GSK und US-Partner Alector stellen Tests an Demenzmittel nach Studienflop ein

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGSK AktievorwärtsNachrichten zu GSK
    Für Sie zusammengefasst
    • GSK erleidet Flop bei Demenzmittel Latozinemab.
    • Studie verfehlt primäre und sekundäre Endpunkte.
    • Alector reduziert Belegschaft nach negativen Ergebnissen.
    LONDON (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern GSK hat einen Flop bei seinen Forschungsarbeiten an einem Demenzmittel erlitten. Wie das Unternehmen am Mittwoch zusammen mit seinem Partner Alector verkündete, hatte der Wirkstoff Latozinemab in einer Studie der fortgeschrittenen Phase III wichtige Ziele nicht erreicht.

    Untersucht wurden Patienten mit frontotemporaler Demenz aufgrund einer Progranulin-Genmutation (FTD-GRN). Dabei konnte das Mittel jedoch nicht den Krankheitsverlauf verlangsamen, damit wurde einer der primären Endpunkte der Studie verfehlt. Auch bei wichtigen sekundären und exploratorischen Endpunkten sei keine Wirkung nachgewiesen worden, obwohl der Wirkstoff einen statistisch signifikanten Effekt bei der Konzentrationen von Progranulin im Plasma gehabt habe. Die Unternehmen kündigten daher an, die Verlängerungsphase der sogenannten INFRONT-3-Studie sowie die Fortsetzungsstudie für Latozinemab einzustellen.

    Das kalifornische Biounternehmen Alector hatte bereits am Abend die Ergebnisse der Studie mitgeteilt und im Anschluss eine Reduzierung seiner Belegschaft um fast die Hälfte verkündet. Die Aktie war nach den Nachrichten nachbörslich eingebrochen./tav/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GSK Aktie

    Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -49,64 % und einem Kurs von 1,400 auf Tradegate (22. Oktober 2025, 08:15 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GSK Aktie um -0,76 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,66 %.

    Die Marktkapitalisierung von GSK bezifferte sich zuletzt auf 76,11 Mrd..

    GSK zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,889GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 22,000GBP was eine Bandbreite von -26,06 %/+16,19 % bedeutet.




    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
