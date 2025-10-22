GSK und US-Partner Alector stellen Tests an Demenzmittel nach Studienflop ein

Das kalifornische Biounternehmen Alector hatte bereits am Abend die Ergebnisse der Studie mitgeteilt und im Anschluss eine Reduzierung seiner Belegschaft um fast die Hälfte verkündet. Die Aktie war nach den Nachrichten nachbörslich eingebrochen./tav/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GSK Aktie

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -49,64 % und einem Kurs von 1,400 auf Tradegate (22. Oktober 2025, 08:15 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GSK Aktie um -0,76 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,66 %.

Die Marktkapitalisierung von GSK bezifferte sich zuletzt auf 76,11 Mrd..

GSK zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9400 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,889GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 22,000GBP was eine Bandbreite von -26,06 %/+16,19 % bedeutet.