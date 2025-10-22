Huion Kamvas Pro 24 (Gen 3) - das ultimative Zeichendisplay für Kreative

Da Huion seine Strategie der kontinuierlichen Weiterentwicklung fortsetzt und auf die rasanten Fortschritte in der digitalen Malerei-, Design- und Medienbranche reagiert, steht die Überarbeitung und Aktualisierung des bisherigen Kamvas Pro 24 (4K) unmittelbar bevor.

LOS ANGELES, 22. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Huion bringt offiziell das mit Spannung erwartete Kamvas Pro 24 (Gen 3) Zeichendisplay auf den Markt. Dieses neue Modell wurde für professionelle Kunst-Communities entwickelt, insbesondere für diejenigen, die ein großformatiges Stift-Display mit hochmodernen Funktionen, einem natürlichen Stifterlebnis und einer scharfen Anzeigequalität suchen.

Der Kamvas Pro 24 (Gen 3) bietet alle Upgrades der Gen 3-Reihe von Huion, darunter das kultige PenTech 4.0, das ein sensibleres Zeichenerlebnis bietet, und das Canvas-Glas mit Anti-Reflex-Eigenschaften, das eine fühlbare, papierähnliche Textur bietet.

Darüber hinaus verfügt der Kamvas Pro 24 (Gen 3) über eine 4K-Auflösung und satte Farben, die Künstlerinnen und Künstlern, die ein flüssiges und klares visuelles Erlebnis suchen, eine hervorragende Bildqualität und lebendige Farben bieten.

Mit seinem 23,8-Zoll-Bildschirm bietet dieses Display viel Platz für Kreativität, so dass Sie Ihren Schaffensprozess noch konsequenter und intensiver gestalten können. Außerdem unterstützt es Bildschirmaufteilung und Multitouch-Funktion, so dass Sie Ihre Produktivität nochmals vervielfachen können. Wenn Sie sich zwischen großformatigen Bildschirmen entscheiden müssen, ist der Kamvas Pro 24 (Gen 3) das Gerät der Wahl.

Der Kamvas Pro 24 (Gen 3) übertrifft die Konkurrenz mit branchenführender ΔE<1-Farbgenauigkeit und breiter Farbraumabdeckung (99 % sRGB, 99 % Adobe RGB, 98 % DCI-P3 und 98 % Display P3) und ist damit das perfekte Werkzeug für Kreative, die bei ihren Projekten hohe Farbpräzision verlangen.

Der Kamvas Pro 24 (Gen 3) ist nicht nur ein Kraftpaket in Sachen Leistung, sondern zeichnet sich auch durch ein minimalistisches und hochwertiges Design aus. Im Lieferumfang enthalten sind die Keydial Remote K40 für den schnellen Zugriff auf Tastenkombinationen und zwei Stifte für verschiedene Einstellungen, damit Sie sofort loslegen können. Dies hilft Digital Artists, Grafikdesigner*innen, Fotograf*innen und anderen Kreativen in verschiedenen Bereichen, effizienter zu arbeiten und bessere Ergebnisse zu erzielen.

Informationen zu Huion

Huion ist eine führende Marke in der Herstellung von digitalem Kreativ-Equipment und hat sich zum Ziel gesetzt, kreativen Menschen weltweit die fortschrittlichsten Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, um die Grenzen der Kreativität zu erweitern.

Für weitere Informationen über Kamvas Pro 24 (Gen 3) besuchen Sie bitte [huion.com] oder folgen Sie dem offiziellen Instagram-Konto @huiontablet.

