Durchwachsene Entwicklung - Verluste in China

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Mittwoch uneinheitlich tendiert. Während die Börse Südkoreas erneut ein neues Hoch verzeichnete, gab es an anderen Märkten teilweise Verluste.

So kam es an den chinesischen Märkten zu Abgaben. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong verlor zuletzt 0,93 Prozent auf 25.792,86 Punkte. Mit dem CSI-300-Index und damit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandsbörsen ging es um 0,23 Prozent auf 4.597,35 Punkte abwärts. Dabei habe die Unsicherheit über eine baldige Einigung im Handelsstreit zwischen China und den USA belastet, so Marktstratege Stephen Innes vom Vermögensverwalter SPI Asset Management.