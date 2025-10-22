NurExone als Referent zum Precision EV Forum in Cambridge, UK, eingeladen

TORONTO und HAIFA, Israel, 21. Oktober 2025 – NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (OTCQB: NRXBF) (FSE: J90) („NurExone“ oder das „Unternehmen“), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das exosomenbasierte regenerative Therapien entwickelt, gab bekannt, dass Dr. Ina Sarel, Direktorin für Klinische und Regulatorische Angelegenheiten, eingeladen wurde, auf dem Precision EV Forum 2025, das vom 27.–28. Oktober in Cambridge, UK, stattfindet, zu sprechen. Ihre Teilnahme unterstreicht die wachsende weltweite Anerkennung der Führungsrolle von NurExone bei der Entwicklung von Exosomen-Therapien und bei der Mitgestaltung des regulatorischen Weges für dieses aufstrebende Gebiet.

Dr. Sarel wird am 28. Oktober den Vortrag „Regulatorische Herausforderungen bei der klinischen Entwicklung von ExoPTEN: MSC-EVs, beladen mit PTEN-siRNA“ halten, gefolgt von einer Podiumsdiskussion darüber, wie Entwickler von Exosomen-Therapeutika den Prozess der Zulassung besser angehen können. Die Einladung spiegelt das starke internationale Interesse am Leitprogramm von NurExone, ExoPTEN, wider – einem in Entwicklung befindlichen Arzneimittel, das regenerative und entzündungshemmende Mechanismen kombiniert, um Schäden am zentralen Nervensystem zu reparieren.

„Die Orphan-Drug-Designation, die ExoPTEN bei akuter Rückenmarksverletzung verliehen wurde, öffnete die Tür zu frühen und konstruktiven Gesprächen mit der FDA, in denen wir eine offene, datengestützte Beziehung aufgebaut haben, die sich sowohl auf Innovation als auch auf Patientensicherheit konzentriert“, sagte Dr. Ina Sarel, Direktorin für Klinische und Regulatorische Angelegenheiten bei NurExone.

ExoPTEN ist darauf ausgelegt, bedeutende ungedeckte Bedürfnisse und kritische Indikationen in der Reparatur des zentralen Nervensystems zu adressieren, darunter akute Rückenmarksverletzungen und Schädigungen des Sehnervs, die mit Glaukom assoziiert sind. In beiden Indikationen hat ExoPTEN in präklinischen Modellen die Fähigkeit gezeigt, Nervenfunktionen wiederherzustellen und Entzündungen zu reduzieren.

„Führende Branchen- und Regulierungsakteure verfolgen die Fortschritte von NurExone aufmerksam, und wir freuen uns, unsere Arbeit in Cambridge präsentieren zu dürfen“, sagte Dr. Lior Shaltiel, CEO von NurExone. „Unsere Strategie verbindet wissenschaftliche Innovation mit regulatorischer Führungsstärke und ebnet den Weg, damit exosomenbasierte Therapien die klinische und kommerzielle Umsetzung erreichen.“