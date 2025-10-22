    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsAnalysenvorwärtsAnalysen: kaufenvorwärtsNachricht
    JPMORGAN stuft AKZO NOBEL NV auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Akzo Nobel nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktien des Spezialchemiekonzerns könnten darauf mit einer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung reagieren, schrieb Chetan Udeshi am Mittwoch. Er sieht das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) im Rahmen der Konsensschätzung, aber etwas unter seiner Prognose. Zudem könnte eine Rückstellung für einen Rechtsstreit belasten, die er bisher nicht auf dem Zettel gehabt habe./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 07:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 07:06 / BST


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Chetan Udeshi
    Analysiertes Unternehmen: AKZO NOBEL NV
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 70
    Kursziel alt: 70
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
