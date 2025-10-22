JPMORGAN stuft AKZO NOBEL NV auf 'Overweight'



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chetan Udeshi

Analysiertes Unternehmen: AKZO NOBEL NV

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 70

Kursziel alt: 70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Akzo Nobel nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktien des Spezialchemiekonzerns könnten darauf mit einer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung reagieren, schrieb Chetan Udeshi am Mittwoch. Er sieht das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) im Rahmen der Konsensschätzung, aber etwas unter seiner Prognose. Zudem könnte eine Rückstellung für einen Rechtsstreit belasten, die er bisher nicht auf dem Zettel gehabt habe./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 07:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 07:06 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.