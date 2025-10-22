Aktien Frankfurt Eröffnung
Kaum Bewegung vor Quartalsbilanz von SAP
- Dax bleibt nach Gewinnen stabil, leicht im Minus.
- Investoren warten auf SAPs Quartalsbilanz heute.
- MDax minimal im Plus, EuroStoxx 50 fällt um 0,5%.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach zwei Börsentagen mit Kursgewinnen hat der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte auf der Stelle getreten. Vor der am Abend anstehenden Quartalsbilanz des Dax-Schwergewichts SAP halten sich die Investoren bedeckt. Der Dax lag im frühen Handel mit 0,1 Prozent leicht im Minus bei 24.298 Punkten.
Der MDax für die mittelgroßen Börsenkonzerne notierte am Mittwoch mit 0,1 Prozent auf 30.167 Punkte leicht im Plus. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um ein halbes Prozent nach./bek/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,55 % und einem Kurs von 237,7 auf Tradegate (22. Oktober 2025, 09:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +2,93 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,96 %.
Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 292,69 Mrd..
SAP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 291,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 310,00EUR was eine Bandbreite von +13,30 %/+30,09 % bedeutet.
