Kaum Bewegung vor Quartalsbilanz von SAP

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,55 % und einem Kurs von 237,7 auf Tradegate (22. Oktober 2025, 09:14 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +2,93 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,96 %.

Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 292,69 Mrd..

SAP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9000 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 291,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 310,00EUR was eine Bandbreite von +13,30 %/+30,09 % bedeutet.