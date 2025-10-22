Drohnenabwehr: Diese Aktien müssen Sie kennen!

Laut SIPRI-Schätzungen sind die globalen Verteidigungsausgaben 2025 auf über 2,8 Billionen US-Dollar gestiegen – ein Rekord. 2024 lagen sie bei 2,7 Billionen US-Dollar, 2023 bei 2,4 Billionen US-Dollar. Unternehmen, wie die unten genannten, erhielten Aufträge in Milliardenhöhe, was ihre Quartalsgewinne sprunghaft ansteigen ließ.

2025 ist ein Jahr, in dem Drohnen zu einem der zentralen Kriegsmittel geworden sind – in der Ukraine, im Nahen Osten und zunehmend auch in Asien. Staaten investieren daher massiv in Counter-UAS-Systeme (C-UAS), um sich gegen Kamikaze-Drohnen, Aufklärungsfluggeräte und Drohnenschwärme zu schützen.

Droneshield

Die Aktie von Droneshield ist seit Jahresbeginn um über 497 Prozent im Plus und wird mit 2,58 Euro bewertet. Die Zahl reflektiert die stark steigende Nachfrage nach Drohnenabwehr (C-UAS) im globalen Verteidigungs- und Sicherheitsumfeld, worin DroneShield als einer der wenigen reinen öffentlichen Anbieter gilt.

Im 3. Quartal 2025 meldete Droneshield Umsätze von rund 92,9 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von über 1.100 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht.

Analysten sehen zwar großes Potenzial, warnen jedoch zugleich vor Risiken: So heißt es in einer Analyse, die Bewertung sei bereits anspruchsvoll und die Volatilität hoch – die Firma müsse zeigen, dass sie aus dem Wachstum einen stabilen Free-Cash-flow generieren kann. Einige Broker haben ihre Einschätzung auf "Buy“ gesetzt und heben insbesondere die starke Position im wachsenden Markt für Drohnenabwehr hervor.

RTX

RTX ist 2025 bisher über 31 Prozent im Plus und die Aktie wird derzeit mit 149,46 Euro bewertet. Zuletzt stieg die Aktie deutlich, vor allem ausgelöst durch einen Großauftrag über etwa 5,04 Milliarden US-Dollar für das ­"Coyote"-Luftabwehr-/Drohnen-Abwehrraketen-System der US-Armee.

Zudem meldete das Unternehmen sehr starke Q3-Zahlen: Der Umsatz wuchs um rund 12 Prozent auf etwa 22,5 Milliarden US-Dollar und das Ergebnis je Aktie übertraf die Erwartungen. Auch der Auftragsbestand liegt auf einem Rekordniveau mit über 200 Milliarden US-Dollar – was das zukünftige Geschäft kräftig stützt.

Analysten sehen hier gleich mehrere Gründe für Optimismus: Die starke Nachfrage nach Verteidigungssystemen, geopolitische Unsicherheiten, die das Bestellvolumen erhöhen, und die gute technologische Positionierung im Bereich Raketen, Luft- und Raketenabwehr.

Gleichzeitig mahnen einige Experten zur Vorsicht: Die Bewertung sei bereits hoch, Produktions- und Lieferkettenrisiken bestehen, und manche Kostenfaktoren (Stahl, Zölle) belasten langfristige Margen.

Saab

Die Aktie von Saab ist seit Jahresbeginn über 120 Prozent im Plus und wird mit 44,97 Euro bewertet. Im 2. Quartal meldete Saab einen Umsatzanstieg um etwa 30 Prozent auf rund 1,71 Milliarden Euro sowie einen deutlich besser als erwarteten Nettogewinn von 133 Millionen Euro.

Wesentliche Treiber waren starke Bestellungen und hohe Nachfrage nach Boden- und Luftverteidigungssystemen, unter anderem in Schweden und international.

Analysten sehen Saabs Portfolio als "ausgezeichnet positioniert" im Verteidigungsboom – insbesondere die Segmente Bodenkampf, Flugabwehr und Radarsensorik werden hervorgehoben.

Gleichzeitig mahnen Marktbeobachter zur Vorsicht: Die Bewertung sei bereits ehrgeizig, und das Risiko sei hoch, dass künftige Auftragseingänge oder Margen nicht mehr denselben Sprung machen könnten.

Im Analystenkonsens liegt das durchschnittliche Kursziel bei rund 42,30 Euro, was aktuell wenig bis gar keinen Spielraum gegenüber dem aktuellen Kurs lässt – einige empfehlen sogar "Halten" oder "Verkaufen".

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion



