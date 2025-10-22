SFC Energy: 15% Beteiligung an Oneberry – Asien-Expansion beschleunigt!
SFC Energy AG investiert in Oneberry Technologies, um die Asien-Expansion zu beschleunigen und Brennstoffzellen in KI-Sicherheitslösungen zu integrieren, was Umsatz und Innovation vorantreibt.
Foto: SFC Energy AG
- SFC Energy AG erwirbt eine 15%ige Beteiligung an Oneberry Technologies in Singapur mit der Option auf eine Mehrheitsbeteiligung.
- Die Investition zielt darauf ab, die Asien-Expansion von SFC zu beschleunigen und die Integration von Brennstoffzellen-Technologie in KI-gestützte Sicherheitslösungen voranzutreiben.
- Oneberry bietet automatisierte Sicherheitslösungen und fokussiert sich auf den Schutz von Grenzen und kritischer Infrastruktur sowie Drohnenabwehr.
- Die Transaktion ermöglicht SFC den Aufbau eines „Energy-as-a-Service“-Modells und soll die Umsatzprognosen von rund 25 Mio. EUR auf über 100 Mio. EUR steigern.
- Singapur wird als regionale Zentrale für die Expansion der „Security-as-a-Service“-Lösungen in Südostasien dienen.
- Die Transaktion wird voraussichtlich im vierten Quartal 2025 abgeschlossen und soll einen positiven Beitrag zum Ergebnis von SFC leisten.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei SFC Energy ist am 18.11.2025.
Der Kurs von SFC Energy lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 16,380EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,24 % im
Plus.
12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 16,360EUR das entspricht einem Minus von -0,12 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.090,36PKT (-0,25 %).
+1,71 %
-0,86 %
-4,48 %
-27,52 %
-19,60 %
-3,46 %
+18,93 %
+267,24 %
-33,52 %
