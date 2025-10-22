    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsAnalysenvorwärtsAnalysen: anderevorwärtsNachricht
    BERNSTEIN RESEARCH stuft LOREAL auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für L'Oreal nach Umsatzzahlen mit einem Kursziel von 410 Euro auf "Market-Perform" belassen. Im dritten Quartal habe sich die Erlösentwicklung zwar beschleunigt, dennoch sei das Wachstum in allen Geschäftsbereichen hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Callum Elliott am Dienstagabend. Angesichts des jüngsten Kursanstiegs könnte sich dies ihm zufolge daher kurzfristig als problematisch erweisen./rob/ck/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 17:27 / UTC
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 17:27 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.




