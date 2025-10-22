    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInternational Consolidated Airlines Group AktievorwärtsNachrichten zu International Consolidated Airlines Group
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    GOLDMAN SACHS stuft IAG Pence auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien der International Airlines Group (IAG) von 400 auf 470 Pence angehoben und die Papiere von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Die Airline-Holding habe noch "immensen Spielraum für weitere Aktienrückkäufe", schrieb Patrick Creuset am Mittwoch. Er rechnet mit einem weiteren Programm in Höhe von zwei Milliarden Euro bis Ende 2026. Das Geschäft dürfte sich derweil in den Winter hinein beleben./ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 05:59 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,00 % und einem Kurs von 4,599EUR auf Tradegate (22. Oktober 2025, 09:02 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
    Analyst: Patrick Creuset
    Analysiertes Unternehmen: IAG Pence
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 4,7
    Kursziel alt: 4
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: 12m



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    GOLDMAN SACHS stuft IAG Pence auf 'Buy' Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien der International Airlines Group (IAG) von 400 auf 470 Pence angehoben und die Papiere von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Die Airline-Holding habe noch "immensen Spielraum für …