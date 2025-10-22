GOLDMAN SACHS stuft IAG Pence auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien der International Airlines Group (IAG) von 400 auf 470 Pence angehoben und die Papiere von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Die Airline-Holding habe noch "immensen Spielraum für weitere Aktienrückkäufe", schrieb Patrick Creuset am Mittwoch. Er rechnet mit einem weiteren Programm in Höhe von zwei Milliarden Euro bis Ende 2026. Das Geschäft dürfte sich derweil in den Winter hinein beleben./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 05:59 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,00 % und einem Kurs von 4,599EUR auf Tradegate (22. Oktober 2025, 09:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Patrick Creuset

Analysiertes Unternehmen: IAG Pence

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 4,7

Kursziel alt: 4

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

