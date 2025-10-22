De.mem auf gutem Kurs mit einzigartigem Geschäftsmodell

Der Hersteller für Wasseraufbereitungsanlagen De.mem ist mit seinen aktuellen Halbjahreszahlen auf einem guten Weg für ein erfolgreiches Geschäftsjahr. Treiber dieser Entwicklung ist vor allem De.mems Geschäftsmodell, das in der Branche weitgehend einzigartig sein soll, wie Firmenchef Andreas Kröll erklärt. Es geht dabei vor allem um die Kombination von Innovation und wirtschaftlicher Stabilität.

De.mem Limited ist 2013 in Singapur gegründet worden und mittlerweile international aufgestellt. Das Unternehmen mit heutigem Hauptsitz und Börsennotierung in Australien, sowie Niederlassungen in Singapur und Velbert, Deutschland entwirft, baut, besitzt und betreibt dezentrale, containerbasierte Wasser- und Abwassersysteme für seine Kunden. Dabei ist das Unternehmen auf neuartige Membrantechnik spezialisiert und verfügt über eine Reihe innovativer Hohlfasermembran-Technologien, bietet aber auch alle für den Betrieb der Anlagen erforderlichen Spezialchemikalien, Verbrauchsmaterialien sowie Dienstleistungen an.

Und genau da liegt die Besonderheit: Denn De.mem ist nicht nur ein rein von technologischen Innovationen getriebenes junges Unternehmen. Das Geschäftsmodell fußt vielmehr auf zwei Säulen. Neben der Forschung und Entwicklung im Bereich der Hohlfasermembranen, deren Ergebnisse direkt im Bau von dezentralen Wasseraufbereitungsanlagen Anwendung finden und ihre Leistung und Wirkung dort direkt unter Beweis stellen müssen, hat De.mem noch einen weiteren wichtigen Geschäftsbereich, der für stabile und wiederkehrende Einnahmen sorgt.

Die Rede ist vom eben erwähnten Service- und Spezialchemiegeschäft, mit dem De.mem seinen festen Kundenstamm, vor allem in der aktuell boomenden Bergbaubranche in Australien, versorgt. Mit diesem in der Wasseraufbereitungsbranche ungewöhnlichem Geschäftsmodell kann De.mem Innovation und Solidität vereinen. „Mir ist kein junges Wachstumsunternehmen bekannt, dass diese beiden Bereiche so auf- und ausgebaut hat wie wir“, stellt Firmenchef Andreas Kröll die Einzigartigkeit seines Unternehmens heraus.

De.mem treibt organisches Wachstum voran

Dieses Geschäftsmodell macht es De.mem nun möglich, nach dem bisherigen Wachstum durch zahlreiche Übernahmen in den vergangenen Jahren, nun auch verstärkt organisch, also aus eigener Kraft, zu wachsen. Organisches Wachstum ist langfristig angelegt und schafft eine stabile Grundlage, die zu einem höheren Unternehmenswert und sicheren Marktanteilen führt. „Das ist vor allem für unsere Investoren interessant, da sie ihr Geld in ein grundsolide aufgestelltes Unternehmen mit gleichzeitig enormen Wachstumschancen investieren“, erklärt Kröll.