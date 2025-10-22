BERNSTEIN RESEARCH stuft NOVO NORDISK auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Novo Nordisk nach der Ankündigung einer außerordentlichen Hauptversammlung mit einem Kursziel von 540 dänischen Kronen auf "Market-Perform" belassen. Am 14. November würden beim Diabetesspezialisten sieben von zwölf Vorständen neu gewählt, darunter auch der Chairman und dessen Stellvertreter, schrieb Florent Cespedes am Dienstag. Die neu gewählten Vorstände sollen die Strategie des neuen Vorstandschefs unterstützen. Dabei lägen die Meinungsverschiedenheiten nicht in der Strategie selbst, sondern in der benötigten Geschwindigkeit und dem Umfang der notwendigen Veränderungen./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 15:03 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 15:03 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,57 % und einem Kurs von 46,59EUR auf Tradegate (22. Oktober 2025, 09:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Florent Cespedes
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 540
Kursziel alt: 540
Währung: DKK
Zeitrahmen: N/A
