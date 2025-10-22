Die Gemüter sind nachhaltig beruhigt – vorerst

Die Aktienmärkte haben ihre Rekordjagd wieder aufgenommen. Der Nasdaq 100 konnte im CFD-Handel (bei JFD Brokers) schon wieder ein neues Rekordhoch markieren, wenn auch nur knapp (siehe grüner Pfeil im folgenden Chart).

Dem Dow Jones ist dies im gestrigen Handel sogar nachhaltiger gelungen – und zwar wieder einmal mit einem fahnenstangenartigen Anstieg.

Vor einer Woche hatte ich geschrieben, es bleibe abzuwarten, „ob die Märkte den Kursrutsch vom Freitag aktuell lediglich abschütteln, um dann in wieder ruhigeren Bahnen die Aufwärtsbewegung wieder aufzunehmen, oder ob die Bären durch die Kurseinbrüche doch (endlich) für etwas längere Zeit die Oberhand gewinnen“ (siehe „Ersetzt Trump die Saisonalität?“). Nun wissen wir: Die Bären haben erneut schon nach kürzester Zeit wieder aufgegeben und die Übertreibung bzw. inzwischen sogar „amtliche“ KI-Blase der US-Börsen setzt sich fort, weiterhin ohne größere Korrekturen.

Übrigens: Es ist das erste Mal in der Geschichte der Umfrage von BofA Global Research, über die Torsten Ewert am Mittwoch vergangener Woche berichtete, dass Anleger eine KI-Aktienblase als größtes Risiko ansehen.

Handelskonflikt zwischen USA und China – Die Zeit wird knapp

Und ich finde es mit Blick auf den Konflikt zwischen den USA und China interessant, dass im Oktober nur noch 5 % der befragten Anleger den Handelskrieg als größtes „Tail Risk“ nannten.

Derzeit unterliegen chinesische Waren US-Zöllen in Höhe von immerhin 30 %. China erhebt im Gegenzug Zölle in Höhe von 10 %. Sollte Trump allerdings seine Drohung wahrmachen, würden ab 1. November auf chinesische US-Importe 130 % fällig, was den Handel wohl zum Erliegen bringen würde. Zumal China laut Experten ähnlich hart zurückschlagen dürfte. Und bis zum 1. November sind es nur noch 11 Tage!

Zudem wurde der offene Handelsstreit am 11. August nur für 90 Tage ausgesetzt. Daher drohen auch ab dem 9. November wieder höhere Zölle.

Es wird also sehr spannend, ob es zu einem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Kollegen Xi Jinping am Rande des APEC-Gipfels in Südkorea Ende des Monats kommen wird. Möglich ist natürlich, dass man sich nach einem solchen Treffen zunächst wieder versöhnlich gibt und die Frist im Handelsstreit verlängert wird. Damit könnten sich beide Präsidenten weiterhin als harte Hunde präsentieren und sich Zeit verschaffen. Die Märkte setzten genau darauf – und sollten wohl besser nicht enttäuscht werden.