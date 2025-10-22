Adidas hebt Prognose an: Aussichtsreiche (Turbo)-Calls

Obwohl die Eckdaten für das dritte Quartal etwas unter den Erwartungen lagen, bekräftigten die Experten der UBS wegen des über den Erwartungen liegenden EBITs und der höheren Jahresziele mit einem Kursziel von 274 Euro ihre Kaufempfehlung für die Aktie. Kann sich die Aktie auf dem Weg zum hohen Kursziel in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 205 Euro erholen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte rechnen.

In den vergangenen Wochen konnten Anleger mit der Adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0) kräftige Kursgewinne erzielen. Notierte die Aktie noch am 7.8.25 bei 160,75 Euro auf ihrem Jahrestief, so konnte sie nach der Anhebung der Gewinnprognose auf bis zu 196 Euro zulegen. Im frühen Handel des 22.10.25 notierte die Adidas-Aktie bei 191,30 Euro.

Call-Optionsschein mit Strike bei 195 Euro

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Adidas-Aktie mit Basispreis 195 Euro, Bewertungstag 19.12.25, BV 0,1, ISIN: DE000PJ6DT36, wurde beim Adidas-Aktienkurs von 191,30 Euro mit 0,73 – 0,74 Euro gehandelt.

Kann die Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 205 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,30 Euro (+76 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 177,435 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Adidas-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 177,435 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000FC0ZDW5, wurde beim Adidas-Kurs von 191,30 Euro mit 1,43 – 1,44 Euro gehandelt.

Wenn die Adidas-Aktie in nächster Zeit wieder auf 205 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,75 Euro (+91 Prozent) erhöhen – sofern die Adidas-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 170,521 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Adidas-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 170,521 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DU3NTL4, wurde beim Adidas-Kurs von 191,30 Euro mit 2,08 – 2,09 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Adidas-Aktie auf 205 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 3,44 Euro (+65 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Adidas-Aktien oder von Hebelprodukten auf Adidas-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.