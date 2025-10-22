Gestrichene Kaufempfehlung belastet Thyssenkrupp Nucera

Beim "grünen Wasserstoff" laufe man den Erwartungen wegen aufgeschobener Auftragsentscheidungen hinterher, so Analyst Kuhn. Er stampfte seine Umsatzschätzung für 2025/26 hier um rund 30 Prozent ein./ajx/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur thyssenkrupp nucera Aktie

Die thyssenkrupp nucera Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 17.076 auf Ariva Indikation (22. Oktober 2025, 09:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der thyssenkrupp nucera Aktie um -1,62 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,47 %.

Die Marktkapitalisierung von thyssenkrupp nucera bezifferte sich zuletzt auf 1,25 Mrd..

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,200EUR. Von den letzten 5 Analysten der thyssenkrupp nucera Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 15,000EUR was eine Bandbreite von +0,60 %/+50,91 % bedeutet.