    Gestrichene Kaufempfehlung belastet Thyssenkrupp Nucera

    Für Sie zusammengefasst
    • Thyssenkrupp Nucera: Kaufempfehlung gestrichen.
    • Aktien fallen um 9% auf 9,66 Euro im SDax.
    • Umsatzprognose für 2025/26 um 30% gesenkt.
    AKTIE IM FOKUS - Gestrichene Kaufempfehlung belastet Thyssenkrupp Nucera
    Foto: thyssenkrupp nucera

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine für Thyssenkrupp Nucera gestrichene Kaufempfehlung verstimmt am Mittwoch die Anleger. Die Papiere sackten im frühen Handel als Schlusslicht im Nebenwerteindex SDax um 9 Prozent auf 9,66 Euro ab. Seit dem Anfang Oktober erreichten höchsten Stand seit Mai 2024 haben sie damit rund 19 Prozent eingebüßt.

    Die Deutsche Bank Research änderte ihre Einstufung von "Buy" auf "Hold". Nach der starken Kurserholung hätten die Papiere des Wasserstoff-Spezialisten kaum noch Spielraum, schrieb Michael Kuhn in seiner Neubewertung. Von Anfang September bis Anfang Oktober hatten sich die Titel um ein Drittel verteuert.

    Beim "grünen Wasserstoff" laufe man den Erwartungen wegen aufgeschobener Auftragsentscheidungen hinterher, so Analyst Kuhn. Er stampfte seine Umsatzschätzung für 2025/26 hier um rund 30 Prozent ein./ajx/jha/

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur thyssenkrupp nucera Aktie

    Die thyssenkrupp nucera Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 17.076 auf Ariva Indikation (22. Oktober 2025, 09:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der thyssenkrupp nucera Aktie um -1,62 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,47 %.

    Die Marktkapitalisierung von thyssenkrupp nucera bezifferte sich zuletzt auf 1,25 Mrd..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,200EUR. Von den letzten 5 Analysten der thyssenkrupp nucera Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 15,000EUR was eine Bandbreite von +0,60 %/+50,91 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
