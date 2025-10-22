    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTKMS AktievorwärtsNachrichten zu TKMS

    Zwischen Hype und Realität

    TKMS-Aktie überhitzt: Kurs jagt Analystenziele – platzt jetzt die Rüstungsblase?

    Nach dem furiosen Börsenstart der Thyssenkrupp-Tochter TKMS gehen die Analysten-Meinungen auseinander. Der Marinebauer wird zum Testfall des europäischen Rüstungsbooms.

    Zwischen Hype und Realität - TKMS-Aktie überhitzt: Kurs jagt Analystenziele – platzt jetzt die Rüstungsblase?
    Foto: Frank Molter - dpa

    Der Börsengang des Marineschiffbauers TKMS, der am Montag von Thyssenkrupp abgespalten wurde, hat in der Analystenlandschaft eine Welle an Einschätzungen ausgelöst. Während einige Experten erhebliches Potenzial sehen, mahnen andere zur Vorsicht – die Bewertungen schwanken zwischen Euphorie und Ernüchterung.

    MWB Research zeigt sich klar bullish und startet die Beobachtung der Aktie mit einer Kaufempfehlung sowie einem Kursziel von 100 Euro. Das Analysehaus sieht in TKMS "ein europäisches Marine-Pure-Play" mit außergewöhnlicher Planungssicherheit. Der Auftragsbestand von 18,5 Milliarden Euro entspreche dem 8,6-Fachen des Jahresumsatzes und sichere dem Unternehmen acht bis neun Jahre Produktion ab.

    "Das mittelfristige Wachstumsziel des Unternehmens von rund 10 Prozent erscheint angesichts der bis 2030 voraussichtlich um mehr als 170 Prozent steigenden Beschaffungsbudgets von NATO und EU zurückhaltend", heißt es in der MWB-Studie. Die Kapazitätserweiterungen in Kiel und Wismar sowie eine höhere Automatisierung und vertikale Integration könnten ab dem Geschäftsjahr 2026/27 die Margen deutlich anheben. Bis 2032 erwartet MWB eine Renditesteigerung auf über 9 Prozent.

    Deutlich vorsichtiger äußert sich dagegen Bernstein Research. Das US-Haus nahm die Bewertung mit "Underperform" und einem Kursziel von 74 Euro auf. "Anleger sollten der ersten Euphoriewelle nicht nachjagen", warnte Analyst Adrien Rabier. Schiffbau bleibe ein "langsames, wenig profitables Segment mit hohen Ausführungsrisiken". Der Turnaround sei zwar erkennbar, doch werde TKMS "an der Börse bereits wie ein Siegertyp gehandelt".

    Auch die Deutsche Bank bleibt zurückhaltend und stuft die Aktie bei einem Kursziel von 75 Euro mit "Hold" ein. Analyst Sriram Krishnan bezeichnet TKMS zwar als den "deutschen Marinechampion", sieht in der aktuellen Bewertung aber bereits "alle positiven Aspekte eingepreist".

    Nach dem spektakulären Börsendebüt, bei dem die Aktie zwischenzeitlich von 60 auf 107 Euro stieg, hat sich der Kurs zuletzt bei rund 80 Euro eingependelt. Damit bleibt der Börsenwert des Unternehmens bei etwa fünf Milliarden Euro – doppelt so hoch wie vor dem IPO erwartet.

    Analysten sehen in TKMS langfristig ein strategisch stark positioniertes Unternehmen mit stabilen Cashflows, aber auch einem Bewertungsniveau, das künftige Erfolge bereits vorwegnimmt. Der Marinebauer gilt als Symbol für den neuen europäischen Verteidigungsboom – und als Testfall dafür, ob sich die Aufrüstungstrends der NATO auch an der Börse nachhaltig auszahlen.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Verfasst von Gina Moesing
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
