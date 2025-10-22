Beyond Meat im Fokus: Bahnt sich ein neuer Short-Squeeze an wie bei GameStop?

Squeeeeeze! Beyond Meat steht plötzlich wieder im voll im Rampenlicht der Börsencommunity. Nach schwachen Quartalszahlen und einer umstrittenen Schuldentausch-Aktion war die Aktie bereits unter die Ein-Dollar-Marke gefallen. Doch der hohe Short-Interest, laut Fintel über 40 Prozent der frei handelbaren Aktien! Dieser sorgt nun für neue Fantasie bei Kleinanlegern. Trader spekulieren, dass sich bei dem Fleischersatz-Hersteller ein Short Squeeze anbahnen könnte.

Ein solcher Effekt entsteht, wenn Leerverkäufer ihre Positionen in Panik eindecken müssen, weil der Kurs entgegen ihrer Wetten steigt. Diese Zwangskäufe treiben die Kurse oft noch weiter in die Höhe. Beispiele dafür finden sich reichlich in der Börsengeschichte: Im Januar 2021 explodierte der Kurs von GameStop innerhalb von nur vier Wochen um rund 2.400 Prozent!, nachdem Privatanleger in Onlineforen die Hedgefonds auf dem falschen Fuß erwischten. Bei AMC Entertainment kletterte der Kurs im selben Zeitraum von etwa 2 auf 19 US-Dollar, ein Plus von fantastischen 900 Prozent. Und schon 2008 hatte Porsche mit einer cleveren Übernahme­strategie einen historischen Short Squeeze bei Volkswagen ausgelöst, der den VW-Kurs zeitweise zur wertvollsten Aktie der Welt machte.

Ob Beyond Meat ein ähnliches Schicksal ereilt, bleibt offen. Das Unternehmen kämpft mit Umsatzrückgängen, hohem Cash-Burn und einer schwachen Bilanz. Doch die Zutaten für einen Squeeze sind vorhanden: wenig frei verfügbare Aktien, hohe Short-Quoten und steigende Aufmerksamkeit in den sozialen Netzwerken.

Sollte die Aktie plötzlich anziehen, könnten Leerverkäufer gezwungen sein, ihre Positionen glattzustellen, was natürlich kurzfristig zu massiven Kurssprüngen führen könnte. Anleger sollten jedoch wissen: Solche Rallys sind selten nachhaltig. Wie schon bei GameStop oder AMC kann die Euphorie ebenso schnell verpuffen, wie sie entstanden ist.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar und natürlich sind Investments in solche spekulativen Aktien mit sehr hohen Risiken verbunden, bis hin zum Totalverlust.



