BERNSTEIN RESEARCH stuft NETFLIX COM INC auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 1390 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Brasilien ausgeklammert, habe der Streamingdienst die Margen-Erwartungen übertroffen, schrieb Laurent Yoon am Mittwoch. Für das Brasilien-Geschäft jedoch hätten einmalige, unvorhergesehene Anpassungen vorgenommen werden müssen, sodass in einem einzigen Quartal zusätzliche Betriebskosten von vier Jahren verbucht worden seien./rob/ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 03:34 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 04:05 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,41 % und einem Kurs von 1.002EUR auf Tradegate (22. Oktober 2025, 09:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Laurent Yoon

Analysiertes Unternehmen: NETFLIX COM INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1390

Kursziel alt: 1390

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



