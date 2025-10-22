    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNetflix AktievorwärtsNachrichten zu Netflix
    BERNSTEIN RESEARCH stuft NETFLIX COM INC auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 1390 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Brasilien ausgeklammert, habe der Streamingdienst die Margen-Erwartungen übertroffen, schrieb Laurent Yoon am Mittwoch. Für das Brasilien-Geschäft jedoch hätten einmalige, unvorhergesehene Anpassungen vorgenommen werden müssen, sodass in einem einzigen Quartal zusätzliche Betriebskosten von vier Jahren verbucht worden seien./rob/ck/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 03:34 / UTC
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 04:05 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,41 % und einem Kurs von 1.002EUR auf Tradegate (22. Oktober 2025, 09:45 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Laurent Yoon
    Analysiertes Unternehmen: NETFLIX COM INC
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 1390
    Kursziel alt: 1390
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


