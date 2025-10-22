Milliardenpoker um die KI-Macht: Steht Google kurz vor einem Mega-Deal?

Demnach soll Google Anthropic zusätzliche Rechenkapazitäten bereitstellen, um die Entwicklung und den Betrieb seiner KI-Modelle zu beschleunigen. Im Mittelpunkt stehen Googles eigens entwickelte Tensor Processing Units (TPUs), die speziell für maschinelles Lernen optimiert sind.

Das KI-Unternehmen Anthropic steht nach einem Bericht von Bloomberg in fortgeschrittenen Gesprächen mit Google ( Alphabet ). Ziel sei ein mehrjähriger Vertrag über Cloud-Dienste im Wert von mehreren zehn Milliarden US-Dollar. Laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen, die anonym bleiben wollten, ist die Vereinbarung noch nicht finalisiert.

Vertiefung einer bestehenden Partnerschaft

Google zählt bereits zu den frühen Investoren und Cloud-Partnern von Anthropic. Auch Amazon ist als strategischer Geldgeber beteiligt. Ein solcher Deal würde die Beziehungen zwischen Anthropic und Google weiter festigen – und gleichzeitig den Wettbewerb zwischen den großen Cloud-Anbietern verschärfen.

Google positioniert sich damit stärker gegenüber Amazon Web Services und Microsoft Azure, die ebenfalls um die schnell wachsende Nachfrage von KI-Firmen nach Rechenleistung konkurrieren.

Partner von Wallstreet Online: Preisfavorit Nummer 1 für Strom- & GaswechselProfitieren Sie sofort von günstigeren Stromtarifen - kostenlos, zuverlässig und mit Preisgarantie. Hier Ersparnis prüfen!

Anthropic wächst rasant – und übertrifft OpenAI beim Umsatzanteil

Anthropic wurde 2021 von ehemaligen Mitarbeitern von OpenAI gegründet. Das Unternehmen gilt inzwischen als einer der führenden Anbieter generativer KI. Laut eigenen Angaben hat Anthropic "nahezu den doppelten Umsatzanteil" von OpenAI erreicht.

Der im März 2023 gestartete Chatbot Claude treibt das Wachstum maßgeblich an. Im August meldete Anthropic einen jährlichen Umsatzlauf von über 5 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen zählt inzwischen mehr als 300.000 Geschäftskunden. Die Zahl der Kunden, die jährlich über 100.000 US-Dollar ausgeben, habe sich binnen eines Jahres fast versiebenfacht.

Positive Marktreaktion für Alphabet

Nach Bekanntwerden der Verhandlungen stieg die Aktie von Alphabet an der Xetra um 2,94 Prozent (Stand 9:30 Uhr MESZ). Investoren werten den möglichen Deal als Zeichen, dass Google seine Cloud-Sparte im KI-Zeitalter weiter ausbauen kann.

Sollte die Vereinbarung zustande kommen, würde sie eine der größten Cloud-Allianzen im Bereich Künstliche Intelligenz markieren – und zugleich ein deutliches Signal im Rennen um technologische Vorherrschaft zwischen den führenden Tech-Giganten setzen.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion