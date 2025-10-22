    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet

    Tech-Giganten im Wettlauf

    929 Aufrufe 929 0 Kommentare 0 Kommentare

    Milliardenpoker um die KI-Macht: Steht Google kurz vor einem Mega-Deal?

    Google und Anthropic sollen an einem milliardenschweren Cloud-Deal feilen. Der mögliche Vertrag könnte die Machtverhältnisse im globalen KI-Markt neu ordnen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Google und Anthropic verhandeln milliardenschweren Deal.
    • Cloud-Partnerschaft könnte KI-Markt neu ordnen.
    • Anthropic übertrifft OpenAI beim Umsatzanteil.
    • Report: Epische Goldpreisrallye
    Tech-Giganten im Wettlauf - Milliardenpoker um die KI-Macht: Steht Google kurz vor einem Mega-Deal?
    Foto: Christoph Dernbach - dpa

    Das KI-Unternehmen Anthropic steht nach einem Bericht von Bloomberg in fortgeschrittenen Gesprächen mit Google (Alphabet). Ziel sei ein mehrjähriger Vertrag über Cloud-Dienste im Wert von mehreren zehn Milliarden US-Dollar. Laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen, die anonym bleiben wollten, ist die Vereinbarung noch nicht finalisiert.

    Demnach soll Google Anthropic zusätzliche Rechenkapazitäten bereitstellen, um die Entwicklung und den Betrieb seiner KI-Modelle zu beschleunigen. Im Mittelpunkt stehen Googles eigens entwickelte Tensor Processing Units (TPUs), die speziell für maschinelles Lernen optimiert sind.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Amazon.com Inc.!
    Long
    204,49€
    Basispreis
    1,30
    Ask
    × 14,67
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    232,76€
    Basispreis
    1,27
    Ask
    × 14,56
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Vertiefung einer bestehenden Partnerschaft

    Google zählt bereits zu den frühen Investoren und Cloud-Partnern von Anthropic. Auch Amazon ist als strategischer Geldgeber beteiligt. Ein solcher Deal würde die Beziehungen zwischen Anthropic und Google weiter festigen – und gleichzeitig den Wettbewerb zwischen den großen Cloud-Anbietern verschärfen.

    Google positioniert sich damit stärker gegenüber Amazon Web Services und Microsoft Azure, die ebenfalls um die schnell wachsende Nachfrage von KI-Firmen nach Rechenleistung konkurrieren.

    Partner von Wallstreet Online: Preisfavorit Nummer 1 für Strom- & GaswechselProfitieren Sie sofort von günstigeren Stromtarifen - kostenlos, zuverlässig und mit  Preisgarantie. Hier Ersparnis prüfen!

    Anthropic wächst rasant – und übertrifft OpenAI beim Umsatzanteil

    Anthropic wurde 2021 von ehemaligen Mitarbeitern von OpenAI gegründet. Das Unternehmen gilt inzwischen als einer der führenden Anbieter generativer KI. Laut eigenen Angaben hat Anthropic "nahezu den doppelten Umsatzanteil" von OpenAI erreicht.

    Der im März 2023 gestartete Chatbot Claude treibt das Wachstum maßgeblich an. Im August meldete Anthropic einen jährlichen Umsatzlauf von über 5 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen zählt inzwischen mehr als 300.000 Geschäftskunden. Die Zahl der Kunden, die jährlich über 100.000 US-Dollar ausgeben, habe sich binnen eines Jahres fast versiebenfacht.

    Positive Marktreaktion für Alphabet

    Nach Bekanntwerden der Verhandlungen stieg die Aktie von Alphabet an der Xetra um 2,94 Prozent (Stand 9:30 Uhr MESZ). Investoren werten den möglichen Deal als Zeichen, dass Google seine Cloud-Sparte im KI-Zeitalter weiter ausbauen kann.

    Alphabet

    +4,19 %
    +3,60 %
    +1,51 %
    +33,92 %
    +44,78 %
    +112,39 %
    +229,05 %
    +629,50 %
    +10.642,72 %
    ISIN:US02079K3059WKN:A14Y6F

    Sollte die Vereinbarung zustande kommen, würde sie eine der größten Cloud-Allianzen im Bereich Künstliche Intelligenz markieren – und zugleich ein deutliches Signal im Rennen um technologische Vorherrschaft zwischen den führenden Tech-Giganten setzen.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Epische Goldpreisrallye
    3 Outperformer mit massivem Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Tech-Giganten im Wettlauf Milliardenpoker um die KI-Macht: Steht Google kurz vor einem Mega-Deal? Google und Anthropic sollen an einem milliardenschweren Cloud-Deal feilen. Der mögliche Vertrag könnte die Machtverhältnisse im globalen KI-Markt neu ordnen.