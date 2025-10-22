    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    Börsen Start Update

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Börsenstart Europa - 22.10. - FTSE Athex 20 stark +2,66 %

    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Börsen Start Update - Börsenstart Europa - 22.10. - FTSE Athex 20 stark +2,66 %
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Der DAX steht aktuell (09:59:46) bei 24.309,71 PKT und fällt um -0,09 %.
    Top-Werte: Rheinmetall +2,81 %, Siemens Energy +1,65 %, RWE +1,64 %
    Flop-Werte: adidas -3,03 %, Infineon Technologies -1,48 %, SAP -1,42 %

    Der MDAX bewegt sich bei 30.232,58 PKT und steigt um +0,72 %.
    Top-Werte: RENK Group +4,09 %, HENSOLDT +3,24 %, Aroundtown +2,25 %
    Flop-Werte: TeamViewer -17,75 %, AIXTRON -2,46 %, United Internet -1,91 %

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.931,41€
    Basispreis
    16,64
    Ask
    × 14,73
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.750,00€
    Basispreis
    17,06
    Ask
    × 14,55
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der TecDAX bewegt sich bei 3.766,86 PKT und fällt um -0,47 %.
    Top-Werte: HENSOLDT +3,24 %, Nordex +2,20 %, Siemens Healthineers +1,39 %
    Flop-Werte: TeamViewer -17,75 %, AIXTRON -2,46 %, Elmos Semiconductor -2,24 %

    Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:46) bei 5.671,52 PKT und steigt um +0,05 %.
    Top-Werte: Rheinmetall +2,81 %, Siemens Energy +1,65 %, DANONE +0,98 %
    Flop-Werte: Hermes International -3,79 %, adidas -3,03 %, UniCredit -2,29 %

    Der ATX steht aktuell (09:59:52) bei 4.661,21 PKT und steigt um +0,89 %.
    Top-Werte: BAWAG Group +4,44 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +2,14 %, CA-Immobilien-Anlagen +1,22 %
    Flop-Werte: Andritz -1,38 %, STRABAG -0,95 %, Raiffeisen Bank International -0,47 %

    Der SMI steht bei 12.574,42 PKT und verliert bisher -0,28 %.
    Top-Werte: UBS Group +0,60 %, Zurich Insurance Group +0,59 %, Novartis +0,45 %
    Flop-Werte: Nestle -1,19 %, Sika -0,99 %, Givaudan -0,84 %

    Der CAC 40 bewegt sich bei 8.217,30 PKT und steigt um +0,14 %.
    Top-Werte: Thales +2,95 %, Eurofins Scientific +2,37 %, Edenred Bearer and /or registered shares +2,31 %
    Flop-Werte: Hermes International -3,79 %, Stellantis -2,26 %, STMicroelectronics -2,05 %

    Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.754,62 PKT und gewinnt bisher +0,20 %.
    Top-Werte: Svenska Handelsbanken Registered (A) +1,20 %, Swedbank Shs(A) +0,80 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) +0,70 %
    Flop-Werte: Tele2 (B) -1,03 %, Getinge (B) -0,86 %, SSAB Registered (A) -0,15 %

    Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:21) bei 5.010,00 PKT und steigt um +2,66 %.
    Top-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development +1,24 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +1,10 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +0,97 %
    Flop-Werte: Coca-Cola HBC -1,16 %, Viohalco -0,81 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,60 %



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Börsen Start Update Börsenstart Europa - 22.10. - FTSE Athex 20 stark +2,66 % Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.