Börsenstart Europa - 22.10. - FTSE Athex 20 stark +2,66 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht aktuell (09:59:46) bei 24.309,71 PKT und fällt um -0,09 %.
Top-Werte: Rheinmetall +2,81 %, Siemens Energy +1,65 %, RWE +1,64 %
Flop-Werte: adidas -3,03 %, Infineon Technologies -1,48 %, SAP -1,42 %
Der MDAX bewegt sich bei 30.232,58 PKT und steigt um +0,72 %.
Top-Werte: RENK Group +4,09 %, HENSOLDT +3,24 %, Aroundtown +2,25 %
Flop-Werte: TeamViewer -17,75 %, AIXTRON -2,46 %, United Internet -1,91 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.766,86 PKT und fällt um -0,47 %.
Top-Werte: HENSOLDT +3,24 %, Nordex +2,20 %, Siemens Healthineers +1,39 %
Flop-Werte: TeamViewer -17,75 %, AIXTRON -2,46 %, Elmos Semiconductor -2,24 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:46) bei 5.671,52 PKT und steigt um +0,05 %.
Top-Werte: Rheinmetall +2,81 %, Siemens Energy +1,65 %, DANONE +0,98 %
Flop-Werte: Hermes International -3,79 %, adidas -3,03 %, UniCredit -2,29 %
Der ATX steht aktuell (09:59:52) bei 4.661,21 PKT und steigt um +0,89 %.
Top-Werte: BAWAG Group +4,44 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +2,14 %, CA-Immobilien-Anlagen +1,22 %
Flop-Werte: Andritz -1,38 %, STRABAG -0,95 %, Raiffeisen Bank International -0,47 %
Der SMI steht bei 12.574,42 PKT und verliert bisher -0,28 %.
Top-Werte: UBS Group +0,60 %, Zurich Insurance Group +0,59 %, Novartis +0,45 %
Flop-Werte: Nestle -1,19 %, Sika -0,99 %, Givaudan -0,84 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 8.217,30 PKT und steigt um +0,14 %.
Top-Werte: Thales +2,95 %, Eurofins Scientific +2,37 %, Edenred Bearer and /or registered shares +2,31 %
Flop-Werte: Hermes International -3,79 %, Stellantis -2,26 %, STMicroelectronics -2,05 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.754,62 PKT und gewinnt bisher +0,20 %.
Top-Werte: Svenska Handelsbanken Registered (A) +1,20 %, Swedbank Shs(A) +0,80 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) +0,70 %
Flop-Werte: Tele2 (B) -1,03 %, Getinge (B) -0,86 %, SSAB Registered (A) -0,15 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:21) bei 5.010,00 PKT und steigt um +2,66 %.
Top-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development +1,24 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +1,10 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +0,97 %
Flop-Werte: Coca-Cola HBC -1,16 %, Viohalco -0,81 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,60 %
