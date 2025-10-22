AKTIE IM FOKUS
Drohende Konkurrenz belastet Online-Apotheken erneut
- Konkurrenzdruck für Online-Apotheken wächst stark.
- Redcare Pharmacy und DocMorris Aktien fallen deutlich.
- Drogeriekette dm plant Online-Apotheke bis Jahresende.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Bericht über wachsende Konkurrenz für Online-Apotheken wie Redcare Pharmacy und DocMorris hat am Mittwoch die Aktien der Unternehmen belastet. Redcare Pharmacy fielen um knapp ein Prozent auf 82,40 Euro. Im Tagestief betrug der Abschlag knapp 5 Prozent. DocMorris fielen an der Börsen in Zürich um mehr als 5 Prozent.
Laut dem "Handelsblatt" will die Drogeriekette dm bis Jahresende mit einer Online-Apotheke starten. Der Kontrahent Rossmann habe eigene Pläne und auch der Handelsriese Lidl sondiere den Markt, wie die Zeitung unter Berufung auf Branchen-Insider berichtet.
An der Börse hatten ähnlich lautende Meldungen in der Vergangenheit bereits mehrfach zu Kursverlusten der Online-Apotheken geführt. Die Aktien von Redcare Pharmacy haben sich seit dem Zwischenhoch vom November vergangenen Jahres bei über 170 Euro mehr als halbiert./bek/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie
Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,49 % und einem Kurs von 6,108 auf Lang & Schwarz (22. Oktober 2025, 09:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um -6,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,19 %.
Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,67 Mrd..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 178,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 82,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 214,00EUR was eine Bandbreite von +1,86 %/+165,84 % bedeutet.
