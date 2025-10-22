    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDocMorris AG (ex zur Rose) AktievorwärtsNachrichten zu DocMorris AG (ex zur Rose)

    AKTIE IM FOKUS

    • Konkurrenzdruck für Online-Apotheken wächst stark.
    • Redcare Pharmacy und DocMorris Aktien fallen deutlich.
    • Drogeriekette dm plant Online-Apotheke bis Jahresende.
    AKTIE IM FOKUS - Drohende Konkurrenz belastet Online-Apotheken erneut
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Bericht über wachsende Konkurrenz für Online-Apotheken wie Redcare Pharmacy und DocMorris hat am Mittwoch die Aktien der Unternehmen belastet. Redcare Pharmacy fielen um knapp ein Prozent auf 82,40 Euro. Im Tagestief betrug der Abschlag knapp 5 Prozent. DocMorris fielen an der Börsen in Zürich um mehr als 5 Prozent.

    Laut dem "Handelsblatt" will die Drogeriekette dm bis Jahresende mit einer Online-Apotheke starten. Der Kontrahent Rossmann habe eigene Pläne und auch der Handelsriese Lidl sondiere den Markt, wie die Zeitung unter Berufung auf Branchen-Insider berichtet.

    An der Börse hatten ähnlich lautende Meldungen in der Vergangenheit bereits mehrfach zu Kursverlusten der Online-Apotheken geführt. Die Aktien von Redcare Pharmacy haben sich seit dem Zwischenhoch vom November vergangenen Jahres bei über 170 Euro mehr als halbiert./bek/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie

    Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,49 % und einem Kurs von 6,108 auf Lang & Schwarz (22. Oktober 2025, 09:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um -6,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,19 %.

    Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,67 Mrd..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 178,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 82,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 214,00EUR was eine Bandbreite von +1,86 %/+165,84 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    2 im Artikel enthaltene Werte
