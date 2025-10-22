Drohende Konkurrenz belastet Online-Apotheken erneut

An der Börse hatten ähnlich lautende Meldungen in der Vergangenheit bereits mehrfach zu Kursverlusten der Online-Apotheken geführt. Die Aktien von Redcare Pharmacy haben sich seit dem Zwischenhoch vom November vergangenen Jahres bei über 170 Euro mehr als halbiert./bek/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie

Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,49 % und einem Kurs von 6,108 auf Lang & Schwarz (22. Oktober 2025, 09:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um -6,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,19 %.

Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,67 Mrd..

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 178,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 82,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 214,00EUR was eine Bandbreite von +1,86 %/+165,84 % bedeutet.