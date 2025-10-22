BofA warnt: Die Rendite-Gier wird zum größten Risiko für die Märkte

Zwischen dem 3. und 9. Oktober befragte die Bank 166 Fondsmanager, die zusammen Vermögenswerte im Wert von 400 Milliarden US-Dollar verwalten. Rund ein Drittel der Teilnehmer nannte eine mögliche KI-Blase als größtes Risiko für die Finanzmärkte. Im Vormonat war es nur etwa ein Zehntel gewesen. Erstmals seit Bestehen der monatlichen Umfrage wurde damit eine KI-Blase als wichtigstes "Tail-Risiko" eingestuft.

Die Sorge vor einer Blase im Bereich der künstlichen Intelligenz wächst. Dennoch zeigen sich viele Investoren unbeeindruckt und setzen weiter auf hohe Renditen. Das geht aus der jüngsten Global Fund Managers Survey der Bank of America hervor.

Während Kapital in KI-nahe Unternehmen fließt und Technologieaktien weiter steigen, warnen immer mehr große Investoren vor überzogenen Bewertungen. Mehr als die Hälfte der befragten Fondsmanager erklärte, dass KI-Aktien bereits in einer Blase stecken. Zugleich bezeichneten rekordverdächtige 60 Prozent die globalen Aktienmärkte insgesamt als überbewertet.

Trotz dieser Warnsignale bleibt die Stimmung positiv. Laut den Strategen der Bank of America zeigt die Positionierung, dass Anleger weiterhin Chancen über Risiken stellen. Fondsmanager halten derzeit die größte Nettoübergewichtung bei Aktien seit Januar.

Besonders gefragt sind laut Umfrage Aktien aus Schwellenländern. Auch europäische Titel bleiben beliebt, wobei Banken der am stärksten übergewichtete Sektor sind. Nur 4 Prozent der Befragten erwarten dort Rückgänge, obwohl viele Institute bereits außergewöhnlich starke Halbjahresrenditen erzielt haben.

"Die Tail-Risiken einer KI-Blase reichen nicht aus, um den Optimismus zu dämpfen", erklärten die Strategen der Bank of America. Zwar seien die Sorgen über KI zuletzt deutlich gestiegen, doch das ändere nichts am insgesamt positiven Marktausblick.

Lewis Grant, Senior Portfolio Manager bei Federated Hermes, sieht die aktuelle Rallye vor allem durch Stimmung getrieben. "FOMO – die Angst, etwas zu verpassen – stellt selbst die Diszipliniertesten auf die Probe", sagte er gegenüber CNBC. KI sei zwar eine Technologie von epochaler Bedeutung, doch Fundamentaldaten und Bewertungen könnten nicht dauerhaft ignoriert werden.

Grant betonte, dass sein Team langfristig optimistisch gegenüber KI bleibe, aber die Risiken im Blick behalte. Intensive Kapitalausgaben mit unklarem Zeithorizont machten den Sektor anfällig für Schwankungen der Risikobereitschaft. Zugleich sieht er Chancen in Europa, wo die Industrie allmählich wieder an Dynamik gewinne.

Victoria Fernandez, Chef-Marktstrategin bei Crossmark Global Investments, hält eine KI-Blase für möglich, aber noch nicht gegeben. "Ich glaube nicht, dass wir uns bereits in einer Blase befinden, obwohl wir je nach Entwicklung der Bewertungen relativ leicht dorthin gelangen könnten", sagte sie. Zwar beobachte sie ein klares Herdenverhalten unter Anlegern, doch die Gewinne rechtfertigten bislang die hohen Bewertungen.

"Bisher konnten die Unternehmen ihre Kurse mit starkem Cashflow und solider Rentabilität stützen."

Insgesamt zeigt die Umfrage: Die Angst vor einer KI-Blase wächst. Doch die Jagd nach Rendite hält an. Anleger scheinen bereit, das Risiko in Kauf zu nehmen, solange die Gewinne stimmen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



