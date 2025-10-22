Panik bei Gold und Silber. Beginn der Preisapokalypse oder letzte Kaufchance?

Die Aufwärtsbewegungen bei Gold und Silber waren überhitzt und es bestand ein gewisser Korrekturbedarf. Aber das war bereits seit Wochen so. Immer wieder starteten Korrekturversuche, die letztendlich als Basis für den nächsten Preisschub dienten. Rücksetzer wurden schlichtweg gekauft. Das war unter anderem in der letzten Handelswoche zu beobachten, als die ersten Schockwellen durch den Goldsektor gingen und auch Silber zwischenzeitlich massiv unter Druck geriet . Die Lage beruhigte sich jedoch schnell. Man schien wieder zur Tagesordnung übergegangen zu sein.

Den Preiseinbruch vom Dienstag aufzuarbeiten und vor allem zu verarbeiten, dürfte noch etwas Zeit ein Anspruch nehmen. Wie ist das Ganze einzuordnen?

Dammbruch! Goldpreis und Silberpreis massiv unter Druck

Am Dienstag kam einmal mehr Abgabedruck auf. Zunächst schienen die Dämme noch zu halten, doch dann weichten sie auf und brachen. Eine gewisse Panik machte sich breit. Zum ersten Mal seit langer Zeit standen keine Käufer bereit. Der Abverkauf nahm Fahrt auf.

Ein Erstarken des US-Dollars wird derzeit des Öfteren als Hauptursache für das Preisbeben bei Gold und Silber genannt. Schaut man sich die Entwicklung des wichtigen US-Dollar-Index jedoch genauer an, ist zwar eine leichte Aufwärtstendenz zu erkennen, doch er notiert noch immer deutlich unterhalb der wichtigen Marke von 100 Punkten. Seit Monaten oszilliert der Dollar-Index zwischen knapp 97 Punkten und 100 Punkten. Aktuell bewegt er sich mit 99 Punkten im Niemandsland. Solange der US-Dollar-Index unterhalb von 100 Punkten notiert, ist alles im grünen Bereich. Ein ähnliches Bild bieten derzeit die Renditen der für die Betrachtung wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen. Diese tauchten zuletzt sogar unter die Marke von 4 Prozent ab. Entsprechend gibt es von der Seite eher Rückenwind für Gold und Silber.

Zusammengefasst – Wie könnte es nun weitergehen?

Es würde überraschen, wenn der Markt nach dem heftigen Preisbeben sofort wieder zur Tagesordnung übergehen würde. Mit weiteren Nachbeben ist zu rechnen. Es ist aber noch keine Veränderung im fundamentalen Umfeld auszumachen. Anleiherenditen und US-Dollar geben noch keinen Anlass, die Flinte ins Korn zu werfen. In den nächsten Handelstagen gilt es, die Bestandsentwicklung der physisch besicherten Gold-ETFs im Auge zu behalten. Bis zuletzt herrschte hier ausgelassene Kaufstimmung. Sollte die Stimmung vor dem Hintergrund vermeintlicher Entspannungssignale in der Geopolitik oder Handelspolitik kippen, ist jedoch Obacht geboten. Nicht zuletzt gilt es, den Fed-Termin in der kommenden Woche (29. Oktober) abzuwarten. Übergeordnet sind die bullischen Szenarien für Gold und Silber weiterhin intakt. Der gestrige Handelstag könnte sich als Sturm im Wasserglas herausstellen; mit womöglich heilender Wirkung.

Ausverkauf bei Barrick, Newmont und anderen

In die Kursverläufe der Gold- und Silberproduzenten wurden gewaltige Kerben geschlagen. Barrick, Newmont, Agnico Eagle Mines oder aber Pan American Silver, Fresnillo, Hecla Mining erlebten einen kleinen Ausverkauf. Stellvertretend für die aktuelle Situation steht Kinross Gold. Vor genau einer Woche wurde Kinross Gold zuletzt an dieser Stelle thematisiert.

Der obere Chart verdeutlicht, dass aus charttechnischer Sicht noch nicht sonderlich viel passiert ist. Kinross Gold notiert noch immer oberhalb der wichtigen Unterstützungen bei 22 US-Dollar und 20 US-Dollar.

Kurzum. Korrekturphasen bieten auch immer Chancen. Und diese könnten nun kommen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

