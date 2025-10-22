Deutsche Vermögensberatung Bank AG in Österreich erneut mit exzellentem Karriere-Rating ausgezeichnet

Köln (ots) - Die Deutsche Vermögensberatung Bank AG (DVAG Bank) erreicht im

Karriere-Rating der Assekurata Solutions GmbH (Assekurata) bereits zum 15. Mal

die Bestnote exzellent (A++). Der Finanzvertrieb zeigt sich somit als

zuverlässiger und attraktiver Partner für Vermögensberater in Österreich. Dafür

erhält das Unternehmen in den Teilqualitäten Vermittlerorientierung, Beratungs-

und Betreuungskonzept sowie Finanzstärke - wie schon im Vorjahr - die

Höchstbewertung "exzellent". Auch in der Teilqualität Wachstum konnte die sehr

gute Vorjahresbewertung bestätigt werden.



Erfolgreiches Wachstum und Rekordjahr 2024





Das Geschäftsjahr 2024 verlief für die DVAG Bank äußert erfolgreich. Mit einem

Umsatz von rund 37 Mio. Euro erzielte sie das stärkste Geschäftsjahr der

30-jährigen Firmengeschichte. Der Vorstand der DVAG Bank hatte im Jahr zuvor

verschiedene Maßnahmen für weiteres Wachstum angestoßen. Der Erfolg dieser

Investitionen zeigt sich sowohl in den gestiegenen Beraterzahlen 2024 als auch

in der positiven Prognose für das laufende Jahr. Gleichzeitig unterstreicht die

konstant niedrige Fluktuationsquote im unteren einstelligen Bereich die

Stabilität der Organisation.



Attraktive Bedingungen für Berater



Die DVAG Bank bietet ihren Vermögensberatern hervorragende Perspektiven durch

ein bewährtes Karriere- und Vergütungsmodell, das sich durch Transparenz und

klar definierte Aufstiegskriterien auszeichnet. Sowohl Branchenerfahrene als

auch Quereinsteiger profitieren von einem umfassenden Unterstützungsangebot, das

gezielt auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmt ist. Ein zentrales Element ist

die Karriere-Akademie, die eine qualitativ hochwertige Ausbildung sicherstellt

und gleichzeitig den überregionalen Austausch der Teilnehmer fördert. Darüber

hinaus stehen erfahrenen Beratern zahlreiche attraktive

Weiterbildungsmöglichkeiten offen, die weit über die gesetzlichen Anforderungen

hinausgehen. Beispiele hierfür sind die neu gegründete Leadership-Academy für

Führungskräfte sowie die Qualifizierung zum Diplomierten Finanzberater, bei der

die Kundenberatung und -betreuung im Mittelpunkt stehen.



Neben der intensiven Schulung und Betreuung bietet die DVAG Bank attraktive

Bonifikationen und Sonderleistungen. 2024 hat die Gesellschaft ihr

Leistungsangebot um zusätzliche Bonifikationen erweitert. Damit verfolgt sie

konsequent das Ziel weiteren Wachstums und eröffnet den Beratern zugleich

attraktive Zusatzverdienstmöglichkeiten. Ergänzend dazu profitieren die Berater

von gezielter Unterstützung bei ihrer Altersvorsorge und privaten Absicherung,

was die klare Ausrichtung auf ihre Bedürfnisse eindrucksvoll unterstreicht.



Enger Austausch



Um die Bedürfnisse ihrer Berater frühzeitig zu erkennen und praxisnah

berücksichtigen zu können, setzt das Management auf einen engen und

kontinuierlichen Austausch mit dem Vertrieb. Ein wesentliches Instrument hierfür

sind die Produktbeiräte, die zu Themen wie Versicherung, Investment und

Finanzierung eingerichtet wurden. Sie sind mit ausgewählten Vermögensberatern

besetzt und stellen sicher, dass Erfahrungen und Marktimpulse direkt in die

Weiterentwicklung des Angebots einfließen. Mit der Initiative "Women for Future"

setzt das Unternehmen ebenfalls auf einen gezielten Erfahrungsaustausch und

möchte so speziell Frauen auf ihrem Weg als Vermögensberaterin unterstützen und

motivieren.



Über die Assekurata Solutions GmbH



Die Assekurata Solutions GmbH ist 2010 aus der Assekurata Assekuranz

Rating-Agentur GmbH hervorgegangen. Die Gesellschaft richtet ihren Fokus auf

Beratungs-, und Marktforschungsdienstleistungen für Versicherungs- und

Vertriebsgesellschaften.



Den Beratungsschwerpunkt bilden dabei die Gestaltung vertriebs- und

kundenorientierter Prozesse, die Optimierung von Vertriebssteuerungsinstrumenten

sowie die Umsetzung regulatorischer Anforderungen im Rahmen von

Compliance-Projekten.



Darüber hinaus unterstützt die Assekurata Solutions GmbH Unternehmen bei der

Durchführung von Kunden- und Vertriebspartnerbefragungen, der Analyse und

Interpretation der Ergebnisse sowie der Optimierung der Handlungsfelder.



Assekurata Karriere-Rating



Das interaktive Karriere-Rating von Assekurata bewertet die Attraktivität von

Vertrieben aus Sicht des Vermittlers. Hierbei differenziert Assekurata sowohl

Ausschließlichkeitsvertriebe als auch eigenständige beziehungsweise unabhängige

Finanzvertriebe. Das Rating ist jeweils ein Jahr gültig und bedarf dann einer

Aktualisierung. Die gültigen Ratings und ausführlichen Berichte werden auf

http://www.assekurata-solutions.de veröffentlicht.



