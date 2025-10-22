    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutsche Vermögensberatung Bank AG in Österreich erneut mit exzellentem Karriere-Rating ausgezeichnet

    Köln (ots) - Die Deutsche Vermögensberatung Bank AG (DVAG Bank) erreicht im
    Karriere-Rating der Assekurata Solutions GmbH (Assekurata) bereits zum 15. Mal
    die Bestnote exzellent (A++). Der Finanzvertrieb zeigt sich somit als
    zuverlässiger und attraktiver Partner für Vermögensberater in Österreich. Dafür
    erhält das Unternehmen in den Teilqualitäten Vermittlerorientierung, Beratungs-
    und Betreuungskonzept sowie Finanzstärke - wie schon im Vorjahr - die
    Höchstbewertung "exzellent". Auch in der Teilqualität Wachstum konnte die sehr
    gute Vorjahresbewertung bestätigt werden.

    Erfolgreiches Wachstum und Rekordjahr 2024

    Das Geschäftsjahr 2024 verlief für die DVAG Bank äußert erfolgreich. Mit einem
    Umsatz von rund 37 Mio. Euro erzielte sie das stärkste Geschäftsjahr der
    30-jährigen Firmengeschichte. Der Vorstand der DVAG Bank hatte im Jahr zuvor
    verschiedene Maßnahmen für weiteres Wachstum angestoßen. Der Erfolg dieser
    Investitionen zeigt sich sowohl in den gestiegenen Beraterzahlen 2024 als auch
    in der positiven Prognose für das laufende Jahr. Gleichzeitig unterstreicht die
    konstant niedrige Fluktuationsquote im unteren einstelligen Bereich die
    Stabilität der Organisation.

    Attraktive Bedingungen für Berater

    Die DVAG Bank bietet ihren Vermögensberatern hervorragende Perspektiven durch
    ein bewährtes Karriere- und Vergütungsmodell, das sich durch Transparenz und
    klar definierte Aufstiegskriterien auszeichnet. Sowohl Branchenerfahrene als
    auch Quereinsteiger profitieren von einem umfassenden Unterstützungsangebot, das
    gezielt auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmt ist. Ein zentrales Element ist
    die Karriere-Akademie, die eine qualitativ hochwertige Ausbildung sicherstellt
    und gleichzeitig den überregionalen Austausch der Teilnehmer fördert. Darüber
    hinaus stehen erfahrenen Beratern zahlreiche attraktive
    Weiterbildungsmöglichkeiten offen, die weit über die gesetzlichen Anforderungen
    hinausgehen. Beispiele hierfür sind die neu gegründete Leadership-Academy für
    Führungskräfte sowie die Qualifizierung zum Diplomierten Finanzberater, bei der
    die Kundenberatung und -betreuung im Mittelpunkt stehen.

    Neben der intensiven Schulung und Betreuung bietet die DVAG Bank attraktive
    Bonifikationen und Sonderleistungen. 2024 hat die Gesellschaft ihr
    Leistungsangebot um zusätzliche Bonifikationen erweitert. Damit verfolgt sie
    konsequent das Ziel weiteren Wachstums und eröffnet den Beratern zugleich
    attraktive Zusatzverdienstmöglichkeiten. Ergänzend dazu profitieren die Berater
    von gezielter Unterstützung bei ihrer Altersvorsorge und privaten Absicherung,
    was die klare Ausrichtung auf ihre Bedürfnisse eindrucksvoll unterstreicht.

    Enger Austausch

    Um die Bedürfnisse ihrer Berater frühzeitig zu erkennen und praxisnah
    berücksichtigen zu können, setzt das Management auf einen engen und
    kontinuierlichen Austausch mit dem Vertrieb. Ein wesentliches Instrument hierfür
    sind die Produktbeiräte, die zu Themen wie Versicherung, Investment und
    Finanzierung eingerichtet wurden. Sie sind mit ausgewählten Vermögensberatern
    besetzt und stellen sicher, dass Erfahrungen und Marktimpulse direkt in die
    Weiterentwicklung des Angebots einfließen. Mit der Initiative "Women for Future"
    setzt das Unternehmen ebenfalls auf einen gezielten Erfahrungsaustausch und
    möchte so speziell Frauen auf ihrem Weg als Vermögensberaterin unterstützen und
    motivieren.

    Über die Assekurata Solutions GmbH

    Die Assekurata Solutions GmbH ist 2010 aus der Assekurata Assekuranz
    Rating-Agentur GmbH hervorgegangen. Die Gesellschaft richtet ihren Fokus auf
    Beratungs-, und Marktforschungsdienstleistungen für Versicherungs- und
    Vertriebsgesellschaften.

    Den Beratungsschwerpunkt bilden dabei die Gestaltung vertriebs- und
    kundenorientierter Prozesse, die Optimierung von Vertriebssteuerungsinstrumenten
    sowie die Umsetzung regulatorischer Anforderungen im Rahmen von
    Compliance-Projekten.

    Darüber hinaus unterstützt die Assekurata Solutions GmbH Unternehmen bei der
    Durchführung von Kunden- und Vertriebspartnerbefragungen, der Analyse und
    Interpretation der Ergebnisse sowie der Optimierung der Handlungsfelder.

    Assekurata Karriere-Rating

    Das interaktive Karriere-Rating von Assekurata bewertet die Attraktivität von
    Vertrieben aus Sicht des Vermittlers. Hierbei differenziert Assekurata sowohl
    Ausschließlichkeitsvertriebe als auch eigenständige beziehungsweise unabhängige
    Finanzvertriebe. Das Rating ist jeweils ein Jahr gültig und bedarf dann einer
    Aktualisierung. Die gültigen Ratings und ausführlichen Berichte werden auf
    http://www.assekurata-solutions.de veröffentlicht.

    Pressekontakt:

    Russel Kemwa
    Pressesprecher
    Tel.: +49 221 27221-38
    Fax: +49 221 27221-77
    E-Mail: mailto:kemwa@assekurata-solutions.de
    Internet: http://www.assekurata-solutions.de

    Hannah Sütterle
    Senior-Analystin
    Tel.: +49 221 27221-64
    E-Mail: mailto:suetterle@assekurata-solutions.de
    Internet: http://www.assekurata-solutions.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/83122/6142493
    OTS: Assekurata Solutions GmbH




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Deutsche Vermögensberatung Bank AG in Österreich erneut mit exzellentem Karriere-Rating ausgezeichnet Die Deutsche Vermögensberatung Bank AG (DVAG Bank) erreicht im Karriere-Rating der Assekurata Solutions GmbH (Assekurata) bereits zum 15. Mal die Bestnote exzellent (A++). Der Finanzvertrieb zeigt sich somit als zuverlässiger und attraktiver Partner …