Deutsche Vermögensberatung Bank AG in Österreich erneut mit exzellentem Karriere-Rating ausgezeichnet
Köln (ots) - Die Deutsche Vermögensberatung Bank AG (DVAG Bank) erreicht im
Karriere-Rating der Assekurata Solutions GmbH (Assekurata) bereits zum 15. Mal
die Bestnote exzellent (A++). Der Finanzvertrieb zeigt sich somit als
zuverlässiger und attraktiver Partner für Vermögensberater in Österreich. Dafür
erhält das Unternehmen in den Teilqualitäten Vermittlerorientierung, Beratungs-
und Betreuungskonzept sowie Finanzstärke - wie schon im Vorjahr - die
Höchstbewertung "exzellent". Auch in der Teilqualität Wachstum konnte die sehr
gute Vorjahresbewertung bestätigt werden.
Erfolgreiches Wachstum und Rekordjahr 2024
Erfolgreiches Wachstum und Rekordjahr 2024
Das Geschäftsjahr 2024 verlief für die DVAG Bank äußert erfolgreich. Mit einem
Umsatz von rund 37 Mio. Euro erzielte sie das stärkste Geschäftsjahr der
30-jährigen Firmengeschichte. Der Vorstand der DVAG Bank hatte im Jahr zuvor
verschiedene Maßnahmen für weiteres Wachstum angestoßen. Der Erfolg dieser
Investitionen zeigt sich sowohl in den gestiegenen Beraterzahlen 2024 als auch
in der positiven Prognose für das laufende Jahr. Gleichzeitig unterstreicht die
konstant niedrige Fluktuationsquote im unteren einstelligen Bereich die
Stabilität der Organisation.
Attraktive Bedingungen für Berater
Die DVAG Bank bietet ihren Vermögensberatern hervorragende Perspektiven durch
ein bewährtes Karriere- und Vergütungsmodell, das sich durch Transparenz und
klar definierte Aufstiegskriterien auszeichnet. Sowohl Branchenerfahrene als
auch Quereinsteiger profitieren von einem umfassenden Unterstützungsangebot, das
gezielt auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmt ist. Ein zentrales Element ist
die Karriere-Akademie, die eine qualitativ hochwertige Ausbildung sicherstellt
und gleichzeitig den überregionalen Austausch der Teilnehmer fördert. Darüber
hinaus stehen erfahrenen Beratern zahlreiche attraktive
Weiterbildungsmöglichkeiten offen, die weit über die gesetzlichen Anforderungen
hinausgehen. Beispiele hierfür sind die neu gegründete Leadership-Academy für
Führungskräfte sowie die Qualifizierung zum Diplomierten Finanzberater, bei der
die Kundenberatung und -betreuung im Mittelpunkt stehen.
Neben der intensiven Schulung und Betreuung bietet die DVAG Bank attraktive
Bonifikationen und Sonderleistungen. 2024 hat die Gesellschaft ihr
Leistungsangebot um zusätzliche Bonifikationen erweitert. Damit verfolgt sie
konsequent das Ziel weiteren Wachstums und eröffnet den Beratern zugleich
attraktive Zusatzverdienstmöglichkeiten. Ergänzend dazu profitieren die Berater
von gezielter Unterstützung bei ihrer Altersvorsorge und privaten Absicherung,
was die klare Ausrichtung auf ihre Bedürfnisse eindrucksvoll unterstreicht.
Enger Austausch
Um die Bedürfnisse ihrer Berater frühzeitig zu erkennen und praxisnah
berücksichtigen zu können, setzt das Management auf einen engen und
kontinuierlichen Austausch mit dem Vertrieb. Ein wesentliches Instrument hierfür
sind die Produktbeiräte, die zu Themen wie Versicherung, Investment und
Finanzierung eingerichtet wurden. Sie sind mit ausgewählten Vermögensberatern
besetzt und stellen sicher, dass Erfahrungen und Marktimpulse direkt in die
Weiterentwicklung des Angebots einfließen. Mit der Initiative "Women for Future"
setzt das Unternehmen ebenfalls auf einen gezielten Erfahrungsaustausch und
möchte so speziell Frauen auf ihrem Weg als Vermögensberaterin unterstützen und
motivieren.
Über die Assekurata Solutions GmbH
Die Assekurata Solutions GmbH ist 2010 aus der Assekurata Assekuranz
Rating-Agentur GmbH hervorgegangen. Die Gesellschaft richtet ihren Fokus auf
Beratungs-, und Marktforschungsdienstleistungen für Versicherungs- und
Vertriebsgesellschaften.
Den Beratungsschwerpunkt bilden dabei die Gestaltung vertriebs- und
kundenorientierter Prozesse, die Optimierung von Vertriebssteuerungsinstrumenten
sowie die Umsetzung regulatorischer Anforderungen im Rahmen von
Compliance-Projekten.
Darüber hinaus unterstützt die Assekurata Solutions GmbH Unternehmen bei der
Durchführung von Kunden- und Vertriebspartnerbefragungen, der Analyse und
Interpretation der Ergebnisse sowie der Optimierung der Handlungsfelder.
Assekurata Karriere-Rating
Das interaktive Karriere-Rating von Assekurata bewertet die Attraktivität von
Vertrieben aus Sicht des Vermittlers. Hierbei differenziert Assekurata sowohl
Ausschließlichkeitsvertriebe als auch eigenständige beziehungsweise unabhängige
Finanzvertriebe. Das Rating ist jeweils ein Jahr gültig und bedarf dann einer
Aktualisierung. Die gültigen Ratings und ausführlichen Berichte werden auf
http://www.assekurata-solutions.de veröffentlicht.
Pressekontakt:
Russel Kemwa
Pressesprecher
Tel.: +49 221 27221-38
Fax: +49 221 27221-77
E-Mail: mailto:kemwa@assekurata-solutions.de
Internet: http://www.assekurata-solutions.de
Hannah Sütterle
Senior-Analystin
Tel.: +49 221 27221-64
E-Mail: mailto:suetterle@assekurata-solutions.de
Internet: http://www.assekurata-solutions.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/83122/6142493
OTS: Assekurata Solutions GmbH
