    Beschäftigte mit Einwanderungsgeschichte 2024 in vielen Mangelberufen überdurchschnittlich stark vertreten

    WIESBADEN (ots) -

    - Anteile in der Schweiß- und Verbindungstechnik 2024 bei 60 %, in der
    Lebensmittelherstellung und bei Köchinnen und Köchen je 54 %, im Gerüstbau bei
    48 %
    - Branchen: Mehr als die Hälfte (54 %) der abhängig Beschäftigten in der
    Gastronomie hat eine Einwanderungsgeschichte
    - Anteil in der Gesamtwirtschaft bei einem Viertel (26 %)

    Ob in der Produktion und Fertigung, der Gastronomie, der Pflege oder im
    Personen- und Güterverkehr: In vielen Engpassberufen sind Beschäftigte mit
    Einwanderungsgeschichte überdurchschnittlich stark vertreten. So hatten 60 % der
    Beschäftigten in der Schweiß- und Verbindungstechnik im Jahr 2024 eine
    Einwanderungsgeschichte, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt. In
    der Lebensmittelherstellung sowie bei Köchinnen und Köchen traf dies auf mehr
    als die Hälfte der Beschäftigten zu (je 54 %). Überdurchschnittlich hoch war der
    Anteil auch im Gerüstbau (48 %), unter den Fahrerinnen und Fahrern von Bussen
    und Straßenbahnen (47 %), in der Fleischverarbeitung (46 %) sowie unter
    Servicekräften in der Gastronomie (45 %). In der Gesamtwirtschaft hatte gut ein
    Viertel (26 %) aller abhängig Beschäftigten eine Einwanderungsgeschichte. Sie
    selbst oder beide Elternteile waren also seit dem Jahr 1950 nach Deutschland
    eingewandert. In sogenannten Engpassberufen herrscht oder droht laut
    Engpassanalyse der Bundesagentur für Arbeit (BA) ein Fachkräftemangel.

    Knapp ein Drittel der Beschäftigten in der Altenpflege hat eine
    Einwanderungsgeschichte

    Deutlich über dem gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt liegt der Anteil der
    Beschäftigten mit Einwanderungsgeschichte auch in weiteren Mangelberufen: so
    etwa in der Kunststoff- und Kautschukherstellung (44 %), im Hotelservice (40 %),
    bei Berufskraftfahrerinnen und -fahrern im Güterverkehr (39 %), in der
    Metallbearbeitung (37 %), in der Altenpflege (33 %), bei Speditions- und
    Logistikkaufleuten (32 %) sowie im Metallbau oder der Elektrotechnik (je 30 %).

    Der geringste Anteil an Beschäftigten mit Einwanderungsgeschichte in einem
    Engpassberuf war im Rettungsdienst (8 %), in der Justizverwaltung (9 %) und in
    der Landwirtschaft (15 %) zu finden. Auch wenn es sich nicht um Mangelberufe
    laut Engpassanalyse der BA handelt, sind Menschen mit Einwanderungsgeschichte in
    einigen Berufsgruppen ähnlich stark unterrepräsentiert: Das trifft vor allem auf
    den Polizeivollzugsdienst (7 %), Berufe in der öffentlichen Verwaltung sowie in
    der Sozialverwaltung und -versicherung (je 9 %), auf Lehrkräfte (Primarstufe: 9
