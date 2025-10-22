Beschäftigte mit Einwanderungsgeschichte 2024 in vielen Mangelberufen überdurchschnittlich stark vertreten

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte 200 Sturzkampfbomber 737 Max bestellt - Aktie fällt unter 5 Euro International Consolidated Airlines Group +2,33 % Aktie 0 Aufrufe heute matjung 20.05.25, 18:25

WIESBADEN (ots) -- Anteile in der Schweiß- und Verbindungstechnik 2024 bei 60 %, in derLebensmittelherstellung und bei Köchinnen und Köchen je 54 %, im Gerüstbau bei48 %- Branchen: Mehr als die Hälfte (54 %) der abhängig Beschäftigten in derGastronomie hat eine Einwanderungsgeschichte- Anteil in der Gesamtwirtschaft bei einem Viertel (26 %)Ob in der Produktion und Fertigung, der Gastronomie, der Pflege oder imPersonen- und Güterverkehr: In vielen Engpassberufen sind Beschäftigte mitEinwanderungsgeschichte überdurchschnittlich stark vertreten. So hatten 60 % derBeschäftigten in der Schweiß- und Verbindungstechnik im Jahr 2024 eineEinwanderungsgeschichte, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt. Inder Lebensmittelherstellung sowie bei Köchinnen und Köchen traf dies auf mehrals die Hälfte der Beschäftigten zu (je 54 %). Überdurchschnittlich hoch war derAnteil auch im Gerüstbau (48 %), unter den Fahrerinnen und Fahrern von Bussenund Straßenbahnen (47 %), in der Fleischverarbeitung (46 %) sowie unterServicekräften in der Gastronomie (45 %). In der Gesamtwirtschaft hatte gut einViertel (26 %) aller abhängig Beschäftigten eine Einwanderungsgeschichte. Sieselbst oder beide Elternteile waren also seit dem Jahr 1950 nach Deutschlandeingewandert. In sogenannten Engpassberufen herrscht oder droht lautEngpassanalyse der Bundesagentur für Arbeit (BA) ein Fachkräftemangel.Knapp ein Drittel der Beschäftigten in der Altenpflege hat eineEinwanderungsgeschichteDeutlich über dem gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt liegt der Anteil derBeschäftigten mit Einwanderungsgeschichte auch in weiteren Mangelberufen: soetwa in der Kunststoff- und Kautschukherstellung (44 %), im Hotelservice (40 %),bei Berufskraftfahrerinnen und -fahrern im Güterverkehr (39 %), in derMetallbearbeitung (37 %), in der Altenpflege (33 %), bei Speditions- undLogistikkaufleuten (32 %) sowie im Metallbau oder der Elektrotechnik (je 30 %).Der geringste Anteil an Beschäftigten mit Einwanderungsgeschichte in einemEngpassberuf war im Rettungsdienst (8 %), in der Justizverwaltung (9 %) und inder Landwirtschaft (15 %) zu finden. Auch wenn es sich nicht um Mangelberufelaut Engpassanalyse der BA handelt, sind Menschen mit Einwanderungsgeschichte ineinigen Berufsgruppen ähnlich stark unterrepräsentiert: Das trifft vor allem aufden Polizeivollzugsdienst (7 %), Berufe in der öffentlichen Verwaltung sowie inder Sozialverwaltung und -versicherung (je 9 %), auf Lehrkräfte (Primarstufe: 9