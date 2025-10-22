Beschäftigte mit Einwanderungsgeschichte 2024 in vielen Mangelberufen überdurchschnittlich stark vertreten
WIESBADEN (ots) -
- Anteile in der Schweiß- und Verbindungstechnik 2024 bei 60 %, in der
Lebensmittelherstellung und bei Köchinnen und Köchen je 54 %, im Gerüstbau bei
48 %
- Branchen: Mehr als die Hälfte (54 %) der abhängig Beschäftigten in der
Gastronomie hat eine Einwanderungsgeschichte
- Anteil in der Gesamtwirtschaft bei einem Viertel (26 %)
Ob in der Produktion und Fertigung, der Gastronomie, der Pflege oder im
Personen- und Güterverkehr: In vielen Engpassberufen sind Beschäftigte mit
Einwanderungsgeschichte überdurchschnittlich stark vertreten. So hatten 60 % der
Beschäftigten in der Schweiß- und Verbindungstechnik im Jahr 2024 eine
Einwanderungsgeschichte, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt. In
der Lebensmittelherstellung sowie bei Köchinnen und Köchen traf dies auf mehr
als die Hälfte der Beschäftigten zu (je 54 %). Überdurchschnittlich hoch war der
Anteil auch im Gerüstbau (48 %), unter den Fahrerinnen und Fahrern von Bussen
und Straßenbahnen (47 %), in der Fleischverarbeitung (46 %) sowie unter
Servicekräften in der Gastronomie (45 %). In der Gesamtwirtschaft hatte gut ein
Viertel (26 %) aller abhängig Beschäftigten eine Einwanderungsgeschichte. Sie
selbst oder beide Elternteile waren also seit dem Jahr 1950 nach Deutschland
eingewandert. In sogenannten Engpassberufen herrscht oder droht laut
Engpassanalyse der Bundesagentur für Arbeit (BA) ein Fachkräftemangel.
Knapp ein Drittel der Beschäftigten in der Altenpflege hat eine
Einwanderungsgeschichte
Deutlich über dem gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt liegt der Anteil der
Beschäftigten mit Einwanderungsgeschichte auch in weiteren Mangelberufen: so
etwa in der Kunststoff- und Kautschukherstellung (44 %), im Hotelservice (40 %),
bei Berufskraftfahrerinnen und -fahrern im Güterverkehr (39 %), in der
Metallbearbeitung (37 %), in der Altenpflege (33 %), bei Speditions- und
Logistikkaufleuten (32 %) sowie im Metallbau oder der Elektrotechnik (je 30 %).
Der geringste Anteil an Beschäftigten mit Einwanderungsgeschichte in einem
Engpassberuf war im Rettungsdienst (8 %), in der Justizverwaltung (9 %) und in
der Landwirtschaft (15 %) zu finden. Auch wenn es sich nicht um Mangelberufe
laut Engpassanalyse der BA handelt, sind Menschen mit Einwanderungsgeschichte in
einigen Berufsgruppen ähnlich stark unterrepräsentiert: Das trifft vor allem auf
den Polizeivollzugsdienst (7 %), Berufe in der öffentlichen Verwaltung sowie in
der Sozialverwaltung und -versicherung (je 9 %), auf Lehrkräfte (Primarstufe: 9
