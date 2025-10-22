HLPY WURDE VON DER VOLKSWAGEN GROUP FRANCE AUSGEWÄHLT, UM DIE DIGITALISIERUNG UND BEREITSTELLUNG IHRES PANNENDIENSTES IN FRANKREICH ZU VERWALTEN

PARIS, 22. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- hlpy , das italienische Scale-up-Unternehmen, das Fahrzeug-Assistenzdienste vollständig digital revolutioniert, wurde von der Volkswagen Group France der Importtochtergesellschaft von sechs Marken des zweitgrößten Automobilherstellers der Welt, als neuer Anbieter von Pannenhilfe- und Reisefortsetzungsdiensten für den französischen Markt ausgewählt. Dieser Markt, der nach Deutschland der größte in Europa ist, umfasst rund 4 Millionen Nutzer und verzeichnet jährlich 270.000 Neuzulassungen für die Marken Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA und Audi .

Die Entwicklung von hlpy schreitet weiter voran und wird durch die Ausweitung der Vereinbarungen mit den wichtigsten Automobilherstellern auf dem europäischen Markt gestärkt: Die Gruppe plant, bis 2026 mehr als 500.000 Dienstleistungen in Europa anzubieten

Die Vereinbarung trat Anfang Oktober in die operative Testphase ein, wobei die Einführung für Anfang November vorgesehen ist. Es umfasst die Bereitstellung eines vollständig digitalisierten Pannenhilfe-Pakets – einschließlich des elektronischen Notrufs „B-Call", der eine permanente Verbindung zwischen Fahrern und der hlpy-Plattform gewährleistet. Diese Zusammenarbeit spiegelt die Entschlossenheit der Volkswagen Group France wider, ihre Assistance-Dienstleistungen auf die nächste Stufe zu heben, und zwar mit einem innovativen, digitalen Ansatz zur Verbesserung des Kundenerlebnisses.

Mit dieser neuen Partnerschaft stärkt hlpy nur fünf Jahre nach seiner Gründung im Mai 2020 seine Präsenz auf dem französischen Markt, wo es seit 2022 eine Tochtergesellschaft unterhält, indem es das Konzept der Unterstützung auf innovative Weise revolutioniert.

Dank dieser Vereinbarung wird der französische Markt in den nächsten 12 Monaten zum führenden europäischen Markt von hlpy werden, gefolgt von Italien, Deutschland, Spanien und Österreich.

Prognosen zufolge wird hlpy bis 2026 die Unterstützung einer Fahrzeugflotte in Frankreich verwalten, die einen lokalen Umsatz von über 30 Millionen Euro generiert, wodurch sich das Unternehmen als zunehmend zentraler Akteur im neuen Mobilitätsökosystem positioniert.

Dank seiner proprietären digitalen Plattform sammelt und analysiert hlpy Daten in Echtzeit über Anwendungen, die auf künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen basieren. Dadurch kann das Unternehmen schnelle Hilfe für das gesamte Leistungsspektrum bieten: Pannenhilfe, Reparaturen, Wartung sowie Dienstleistungen zur Aufrechterhaltung der Reise (Ersatzfahrzeug, Taxi, Hotelreservierung usw.).