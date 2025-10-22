WARBURG RESEARCH stuft Porsche SE auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Porsche SE von 39 auf 36 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Übergangsphase sei noch nicht beendet, schrieb Fabio Hölscher am Mittwoch. Der Analyst aktualisierte sein Bewertungsmodell für die Beteiligungsgesellschaft, nachdem Porsche AG und VW am 19. September ihre Prognosen gekappt hatten. Die gesunkenen Aktienkurse der beiden Autobauer implizierten nun einen fairen Wert der Porsche SE-Aktie auf Höhe seines neuen Kursziels./ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 08:15 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Porsche Holding SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,61 % und einem Kurs von 34,40EUR auf Tradegate (22. Oktober 2025, 10:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Fabio Hölscher

Analysiertes Unternehmen: Porsche SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 36

Kursziel alt: 39

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

