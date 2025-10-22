    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPorsche Holding SE AktievorwärtsNachrichten zu Porsche Holding SE
    WARBURG RESEARCH stuft Porsche SE auf 'Hold'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Porsche SE von 39 auf 36 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Übergangsphase sei noch nicht beendet, schrieb Fabio Hölscher am Mittwoch. Der Analyst aktualisierte sein Bewertungsmodell für die Beteiligungsgesellschaft, nachdem Porsche AG und VW am 19. September ihre Prognosen gekappt hatten. Die gesunkenen Aktienkurse der beiden Autobauer implizierten nun einen fairen Wert der Porsche SE-Aktie auf Höhe seines neuen Kursziels./ck/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 08:15 / MESZ
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Fabio Hölscher
    Analysiertes Unternehmen: Porsche SE
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 36
    Kursziel alt: 39
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


