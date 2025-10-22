AKTIE IM FOKUS
Hermes schwächeln nach Zahlen
- Hermes-Aktien nach Quartalszahlen um 3,5% gefallen.
- Kurs schwankt weiterhin zwischen 2.000 und 2.200 Euro.
- Analysten bewerten Zahlen als schwächer als erwartet.
PARIS (dpa-AFX) - Aktien des französischen Luxusgüterkonzerns Hermes sind am Mittwoch nach Quartalszahlen unter Druck gekommen. Zuletzt sank der Kurs um 3,5 Prozent. Er befindet sich damit weiterhin in der Spanne von rund 2.000 bis 2.200 Euro, die sich in den vergangenen Monaten etabliert hatte.
Die Analysten von RBC stuften die Zahlen für das dritte Quartal als etwas schwächer als erwartet ein. Dabei habe die Schwäche im Geschäft mit Lederwaren Spuren hinterlassen. Das organische Wachstum habe zwar den Konsensschätzungen entsprochen, nicht aber den Erwartungen des Marktes. Letztere seien durch die zuletzt verbesserte Stimmung im Luxussektor beflügelt worden./mf/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hermes International Aktie
Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,39 % und einem Kurs von 2.157 auf Tradegate (22. Oktober 2025, 10:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hermes International Aktie um +9,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,96 %.
Die Marktkapitalisierung von Hermes International bezifferte sich zuletzt auf 227,19 Mrd..
Hermes International zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 26,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.453,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Hermes International Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.650,00EUR was eine Bandbreite von +6,83 %/+23,08 % bedeutet.