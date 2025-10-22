Hermes schwächeln nach Zahlen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hermes International Aktie

Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,39 % und einem Kurs von 2.157 auf Tradegate (22. Oktober 2025, 10:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hermes International Aktie um +9,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,96 %.

Die Marktkapitalisierung von Hermes International bezifferte sich zuletzt auf 227,19 Mrd..

Hermes International zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 26,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0400 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.453,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Hermes International Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.650,00EUR was eine Bandbreite von +6,83 %/+23,08 % bedeutet.