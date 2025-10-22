    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHermes International AktievorwärtsNachrichten zu Hermes International

    AKTIE IM FOKUS

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hermes schwächeln nach Zahlen

    Für Sie zusammengefasst
    • Hermes-Aktien nach Quartalszahlen um 3,5% gefallen.
    • Kurs schwankt weiterhin zwischen 2.000 und 2.200 Euro.
    • Analysten bewerten Zahlen als schwächer als erwartet.
    AKTIE IM FOKUS - Hermes schwächeln nach Zahlen
    Foto: Daniel Reinhardt - dpa

    PARIS (dpa-AFX) - Aktien des französischen Luxusgüterkonzerns Hermes sind am Mittwoch nach Quartalszahlen unter Druck gekommen. Zuletzt sank der Kurs um 3,5 Prozent. Er befindet sich damit weiterhin in der Spanne von rund 2.000 bis 2.200 Euro, die sich in den vergangenen Monaten etabliert hatte.

    Die Analysten von RBC stuften die Zahlen für das dritte Quartal als etwas schwächer als erwartet ein. Dabei habe die Schwäche im Geschäft mit Lederwaren Spuren hinterlassen. Das organische Wachstum habe zwar den Konsensschätzungen entsprochen, nicht aber den Erwartungen des Marktes. Letztere seien durch die zuletzt verbesserte Stimmung im Luxussektor beflügelt worden./mf/jha/

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Hermes International SA!
    Long
    2.011,08€
    Basispreis
    1,54
    Ask
    × 12,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    2.327,01€
    Basispreis
    1,85
    Ask
    × 12,67
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Hermes International

    -4,57 %
    +9,13 %
    +5,96 %
    -2,33 %
    +9,03 %
    +71,66 %
    +181,81 %
    +570,73 %
    +3.911,78 %
    ISIN:FR0000052292WKN:886670

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hermes International Aktie

    Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,39 % und einem Kurs von 2.157 auf Tradegate (22. Oktober 2025, 10:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hermes International Aktie um +9,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,96 %.

    Die Marktkapitalisierung von Hermes International bezifferte sich zuletzt auf 227,19 Mrd..

    Hermes International zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 26,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.453,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Hermes International Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.650,00EUR was eine Bandbreite von +6,83 %/+23,08 % bedeutet.






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Hermes schwächeln nach Zahlen Aktien des französischen Luxusgüterkonzerns Hermes sind am Mittwoch nach Quartalszahlen unter Druck gekommen. Zuletzt sank der Kurs um 3,5 Prozent. Er befindet sich damit weiterhin in der Spanne von rund 2.000 bis 2.200 Euro, die sich in den …