Adidas schwach nach vorbörslichem Plus - Gewinnmitnahmen

Die starke Kursentwicklung seit Anfang September deute darauf hin, dass die Anleger bereits einen starken Zwischenbericht vorweggenommen hätten, hieß es von der UBS nach den Eckzahlen für das dritte Quartal.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Adidas haben am Mittwoch ungeachtet vorbörslicher Gewinne schwach eröffnet. Zuletzt verloren sie 2,1 Prozent auf 190,70 Euro. Börsianer hatten bereits am Morgen Gewinnmitnahmen für möglich gehalten, nachdem der Sportartikelhersteller am Vorabend die Prognose angehoben hatte, die Papiere allerdings zuletzt auf dem höchsten Kursniveau seit Ende Juli notiert hatten.

Insgesamt bleiben Analysten für die künftige Entwicklung der Herzogenauracher sehr zuversichtlich. Felix Dennl vom Bankhaus Metzler etwa rechnet mit einer mehrjährigen überdurchschnittlichen Entwicklung und hält eine Bewertungsprämie für angemessen.

Charttechnisch könnte sich das Bild kurzfristig mit den Verlusten aber etwas eintrüben. Der Aufwärtstrend seit Anfang September erscheint gefährdet. Seit Jahresanfang sieht es für Adidas zudem mau aus: Das Minus beläuft sich auf fast ein Fünftel. Damit sind Adidas der drittschwächste Wert im Dax ./ajx/ck/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 24.254 auf Ariva Indikation (22. Oktober 2025, 10:14 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um +4,51 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,47 %. Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 34,33 Mrd.. adidas zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9100 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 252,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 280,00EUR was eine Bandbreite von +9,95 %/+46,60 % bedeutet.



