    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsadidas AktievorwärtsNachrichten zu adidas

    AKTIE IM FOKUS 2

    129 Aufrufe 129 0 Kommentare 0 Kommentare

    Adidas schwach nach vorbörslichem Plus - Gewinnmitnahmen

    Für Sie zusammengefasst
    • Adidas-Aktien verlieren 2,1% auf 190,70 Euro.
    • Gewinnmitnahmen nach Prognoseanhebung erwartet.
    • Analysten bleiben optimistisch für zukünftige Entwicklung.
    AKTIE IM FOKUS 2 - Adidas schwach nach vorbörslichem Plus - Gewinnmitnahmen
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    (neu: Kurs, Experte und mehr Details)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Adidas haben am Mittwoch ungeachtet vorbörslicher Gewinne schwach eröffnet. Zuletzt verloren sie 2,1 Prozent auf 190,70 Euro. Börsianer hatten bereits am Morgen Gewinnmitnahmen für möglich gehalten, nachdem der Sportartikelhersteller am Vorabend die Prognose angehoben hatte, die Papiere allerdings zuletzt auf dem höchsten Kursniveau seit Ende Juli notiert hatten.

    Die starke Kursentwicklung seit Anfang September deute darauf hin, dass die Anleger bereits einen starken Zwischenbericht vorweggenommen hätten, hieß es von der UBS nach den Eckzahlen für das dritte Quartal.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.911,57€
    Basispreis
    16,75
    Ask
    × 14,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.780,00€
    Basispreis
    16,26
    Ask
    × 14,80
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Insgesamt bleiben Analysten für die künftige Entwicklung der Herzogenauracher sehr zuversichtlich. Felix Dennl vom Bankhaus Metzler etwa rechnet mit einer mehrjährigen überdurchschnittlichen Entwicklung und hält eine Bewertungsprämie für angemessen.

    Charttechnisch könnte sich das Bild kurzfristig mit den Verlusten aber etwas eintrüben. Der Aufwärtstrend seit Anfang September erscheint gefährdet. Seit Jahresanfang sieht es für Adidas zudem mau aus: Das Minus beläuft sich auf fast ein Fünftel. Damit sind Adidas der drittschwächste Wert im Dax ./ajx/ck/jha/

    adidas

    -2,80 %
    +4,51 %
    +9,47 %
    -3,78 %
    -11,83 %
    +88,53 %
    -27,71 %
    +150,91 %
    +1.937,99 %
    ISIN:DE000A1EWWW0WKN:A1EWWW

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

    Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 24.254 auf Ariva Indikation (22. Oktober 2025, 10:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um +4,51 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,47 %.

    Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 34,33 Mrd..

    adidas zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 252,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 280,00EUR was eine Bandbreite von +9,95 %/+46,60 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu adidas - A1EWWW - DE000A1EWWW0

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über adidas. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS 2 Adidas schwach nach vorbörslichem Plus - Gewinnmitnahmen Die Aktien von Adidas haben am Mittwoch ungeachtet vorbörslicher Gewinne schwach eröffnet. Zuletzt verloren sie 2,1 Prozent auf 190,70 Euro. Börsianer hatten bereits am Morgen Gewinnmitnahmen für möglich gehalten, nachdem der Sportartikelhersteller …