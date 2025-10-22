AKTIE IM FOKUS 2
Adidas schwach nach vorbörslichem Plus - Gewinnmitnahmen
- Adidas-Aktien verlieren 2,1% auf 190,70 Euro.
- Gewinnmitnahmen nach Prognoseanhebung erwartet.
- Analysten bleiben optimistisch für zukünftige Entwicklung.
(neu: Kurs, Experte und mehr Details)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Adidas haben am Mittwoch ungeachtet vorbörslicher Gewinne schwach eröffnet. Zuletzt verloren sie 2,1 Prozent auf 190,70 Euro. Börsianer hatten bereits am Morgen Gewinnmitnahmen für möglich gehalten, nachdem der Sportartikelhersteller am Vorabend die Prognose angehoben hatte, die Papiere allerdings zuletzt auf dem höchsten Kursniveau seit Ende Juli notiert hatten.
Die starke Kursentwicklung seit Anfang September deute darauf hin, dass die Anleger bereits einen starken Zwischenbericht vorweggenommen hätten, hieß es von der UBS nach den Eckzahlen für das dritte Quartal.
Insgesamt bleiben Analysten für die künftige Entwicklung der Herzogenauracher sehr zuversichtlich. Felix Dennl vom Bankhaus Metzler etwa rechnet mit einer mehrjährigen überdurchschnittlichen Entwicklung und hält eine Bewertungsprämie für angemessen.
Charttechnisch könnte sich das Bild kurzfristig mit den Verlusten aber etwas eintrüben. Der Aufwärtstrend seit Anfang September erscheint gefährdet. Seit Jahresanfang sieht es für Adidas zudem mau aus: Das Minus beläuft sich auf fast ein Fünftel. Damit sind Adidas der drittschwächste Wert im Dax ./ajx/ck/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 24.254 auf Ariva Indikation (22. Oktober 2025, 10:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um +4,51 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,47 %.
Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 34,33 Mrd..
adidas zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 252,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 280,00EUR was eine Bandbreite von +9,95 %/+46,60 % bedeutet.
Adidas ist immer ein riesen Profiteur einer WM. Ich decke mich jetzt auch nach und nach mit Adidas Aktien ein. Vor allem, weil bald Nike der Ausrüster der Nationalelf sein wird. Vielleicht nochmal eine besonders umsatzstarke WM mit Trikots und anderen Fanartikeln.
Auch Vorstand Harm Ohlmeyer hat sein Vertrauen in Adidas zum Ausdruck gebracht und für 330.900 € zum Preis von 165,45 € Aktien erworben.