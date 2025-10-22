    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHermes International AktievorwärtsNachrichten zu Hermes International
    JEFFERIES stuft Hermes auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hermes nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 2300 Euro auf "Hold" belassen. Die Wachstumsbeschleunigung des Luxusgüterkonzerns dürfte bei den Anlegern für Gesprächsstoff sorgen, nachdem die Aktie seit Mitte April schwächer als der Sektor gelaufen sei, schrieb James Grzinic am Mittwoch./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 02:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 02:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,57 % und einem Kurs von 2.153EUR auf Tradegate (22. Oktober 2025, 10:19 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: James Grzinic
    Analysiertes Unternehmen: Hermes
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 2300
    Kursziel alt: 2300
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


