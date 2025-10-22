RBC stuft Hermes auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2300 Euro auf "Outperform" belassen. Das Quartalsergebnis sei etwas schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Piral Dadhania am Mittwoch. Im Lederwarenbereich habe der Luxuskonzern geschwächelt. Dadhania sieht die Aktien zunächst unter Druck./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 02:38 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 02:38 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,57 % und einem Kurs von 2.153EUR auf Tradegate (22. Oktober 2025, 10:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Piral Dadhania

Analysiertes Unternehmen: Hermes

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2300

Kursziel alt: 2300

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

