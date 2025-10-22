DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Adidas auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Adidas nach der Prognoseerhöhung mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Adam Cochrane attestierte den Herzogenaurachern ein solides drittes Quartal. Die operativen Ergebnisschätzungen am Markt für 2025 dürften noch etwas weiter anziehen, auch wenn sie bereits über der alten Zielspanne gelegen hätten./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 08:03 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,88 % und einem Kurs von 190,9EUR auf Tradegate (22. Oktober 2025, 10:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Adam Cochrane

Analysiertes Unternehmen: Adidas

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 280

Kursziel alt: 280

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



