DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Thyssenkrupp auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Thyssenkrupp nach der Abspaltung von TKMS von 11,50 auf 10,00 Euro angepasst und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Börsenstart des Marinebereichs mit einem Börsenwert von zeitweise mehr als 6 Milliarden Euro - und damit über dem des Thyssenkrupp-Konzerns - habe wohl die allermeisten überrascht, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Dies sei aber ein Beleg dafür, dass die Eigenständigkeit der Kronjuwelen des Konzerns genau der richtige Schritt zum idealen Zeitpunkt gewesen sei./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 08:03 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,02 % und einem Kurs von 9,08EUR auf Tradegate (22. Oktober 2025, 10:20 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Bastian Synagowitz
Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 10,00
Kursziel alt: 11,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
