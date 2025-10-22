Zollhammer von Trump: Indien vor großem Durchbruch!

Indien und die Vereinigten Staaten stehen laut einem Bericht der indischen Wirtschaftszeitung Mint kurz vor einer Einigung auf ein lange blockiertes Handelsabkommen. Demnach sollen die US-Einfuhrzölle auf indische Produkte von derzeit rund 50 Prozent auf 15 bis 16 Prozent gesenkt werden. Drei mit den Verhandlungen vertraute Personen bestätigten gegenüber Mint, dass die Gespräche weit fortgeschritten seien.

Das Abkommen konzentriert sich auf die Bereiche Energie und Landwirtschaft. Nach Angaben der Zeitung könnte Indien im Gegenzug seine Importe von russischem Rohöl schrittweise verringern. Diese Frage gilt seit Beginn des Ukraine-Krieges als heikler Punkt in den Handelsbeziehungen zwischen Neu-Delhi und Washington.

Telefonat zwischen Trump und Modi

US-Präsident Donald Trump erklärte, er habe am Dienstag mit Indiens Premierminister Narendra Modi über Handelsfragen gesprochen. "Energie war ebenfalls Teil unseres Gesprächs", sagte Trump und betonte, Modi habe zugesichert, die indischen Ölimporte aus Russland zu begrenzen. Modi bestätigte das Telefonat, ohne weitere Details zu nennen. Auf der Plattform X schrieb er: "Vielen Dank, Präsident Trump, für Ihren Anruf und Ihre herzlichen Diwali-Glückwünsche."

Thank you, President Trump, for your phone call and warm Diwali greetings. On this festival of lights, may our two great democracies continue to illuminate the world with hope and stand united against terrorism in all its forms.@realDonaldTrump @POTUS — Narendra Modi (@narendramodi) October 22, 2025

Er fügte hinzu: "Mögen unsere beiden großen Demokratien an diesem Lichterfest weiterhin die Welt mit Hoffnung erleuchten und gemeinsam gegen jede Form des Terrorismus eintreten."

Öffnung für US-Agrarprodukte erwartet

Im Rahmen der Verhandlungen erwägt Indien, den Import von nicht-genverändertem US-Mais und Sojamehl zu erhöhen. Zudem soll ein Mechanismus geschaffen werden, der regelmäßige Überprüfungen der Zölle und des Marktzugangs ermöglicht.

Abschluss beim ASEAN-Gipfel möglich

Die Unterzeichnung des bilateralen Handelsabkommens könnte bereits beim kommenden ASEAN-Gipfel erfolgen, berichtete Mint weiter. Sollte die Vereinbarung zustande kommen, wäre dies das umfangreichste Handelsabkommen zwischen Indien und den Vereinigten Staaten seit Jahren und ein möglicher Wendepunkt in den wirtschaftlichen Beziehungen beider Länder.

Die geplante Zollsenkung würde indische Exporteure erheblich entlasten und könnte zugleich den US-Zugang zu einem der wachstumsstärksten Märkte der Welt verbessern. Analysten erwarten, dass die Einigung – sofern sie offiziell bestätigt wird – ein Signal für eine strategische Annäherung zwischen beiden Demokratien sendet.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Währung USD/INR wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 87,78INR auf Forex (22. Oktober 2025, 10:28 Uhr) gehandelt.